Это миллионерская сумма, которую Серхио Игита получил после того, как стал чемпионом Вуэльты Каталонии

В минувшее воскресенье, 27 марта, колумбиец Серхио Игита из команды Бора выиграл Вуэльту Каталонии после седьмого и финального этапа со стартом и финишем в Барселоне, в котором итальянец Андреа Баджоли (Quick-Step) выиграл спринт.

Чемпион Колумбии одержал победу, опередив эквадорца Ричарда Карапаса (Ineos), который финишировал во втором ящике пьедестала почета, и португальца Жоао Алмейду (ОАЭ), который занял третье место. Кроме того, национальный гонщик сменил британца Адама Йейтса в наградах, одержав свою первую победу на круге этапа Worldtour.

Игита, который носил майку лидера накануне после долгого побега на 120 км с Карапасом, пережил этот последний этап, в котором он финишировал девятым впереди эквадорца, чтобы в конечном итоге одержать окончательную победу. «Я устал после вчерашнего этапа, знал, что будет тяжело», — сказал Игита, добавив, что «я ожидал атак».

Молодой колумбиец, 24 года, стал третьим бегуном из южноамериканской страны, появившимся в списке Volta после Наиро Кинтаны, победителя в 2016 году, и Мигеля Анхеля «Супермена» Лопеса в 2019 году. Колумбиец особенно наблюдал за Карапасом, который пытался атаковать на предпоследнем восхождении на холм Монжуик, на который бегунам пришлось подняться шесть раз, не успев открыть брешь.

Одержав первую победу в 2022 году и свой первый титул в гонке Мирового тура, колумбиец выиграл крупную сумму денег за то, что стал чемпионом Каталонского тура. 24-летний гонщик получил во время соревнований около 20 тысяч евро, а сумма, переданная колумбийским песо, составляет 83 миллиона евро.

Сумма этого главного приза была разделена на чемпиона гор и молодежи, титулы, которые принесли ему 1000 евро каждый. Кроме того, антиокиец выиграл 400 евро за пятое место на первом этапе; 500 евро за четвертое место на третьем этапе и 1000 евро за третье место на четвертом этапе.

Общая классификация:

1. Серхио Игита (КОЛ/БОР) 29h 53:33.

2. Ричард Карапас (ECU/INE) до 16 секунд.

3. Жоао Алмейда (ПР/ОАЭ) 52 сек.

4. Наиро Кинтана (COL/ARK) 53 секунды.

5. Хуан Аюсо (ЕСП/ОАЭ) 1:08 минуты.

6. Бен О'Коннор (ВЫКЛ/AG2) 1:10 минут.

7. Тобиас Йоханнессен (NOR/UXT) 1:13 минут.

8. Гийом Мартен (ФРА) 1:16 минут.

9. Дерево Торштейна (NOR/UXT) 1:27 минут

10. Сэм Ломен (NED/ИЮНЬ) 1:55 минут.



