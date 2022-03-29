Вот как сборная Колумбии сыграла против Венесуэлы

Во вторник, 29 марта, сборная Колумбии посетит Венесуэлу, где сыграет последний день отборочного тура Южной Америки в Катар 2022, 18-й тур. В этот четверг в последнем матче против Боливии национальная команда открыла небольшой шанс попасть на чемпионат мира после победы со счетом 3:0.

Финальный день будет решающим для Колумбии, так как выход в утешительный поедин будет зависеть от результатов других матчей. Имейте в виду, что есть еще две команды, которые находятся в той же ситуации, что и команда под руководством Рейнальдо Руэды: Перу и Чили.

Чтобы чудо произошло, необходимо иметь в виду, что колумбийская команда находится на шестом месте в турнирной таблице с 20 очками; один из них отстает от Перу, который занимает пятое место, должен обыграть Венесуэлу и надеяться, что команда «Гарека» не наберет три очка против Парагвая; и что Чили обыграет Уругвай, поскольку с ними результаты розыгрыша кафетеро удастся запечатать свой путь к утешительному.

Теперь команда под руководством Рейнальдо Руэды готовится к поединку во вторник против «Винотинто» Хосе Пекермана. Этот матч станет восьмым квалификационным матчем подряд, который Колумбия закрыла в качестве гостя, и в предыдущих семи матчах она не потеряла никаких обязательств.

Теперь о том, как Колумбия сыграла против Венесуэлы, на отборочных матчах чемпионата мира обе команды встречались 17 раз, восемь из них в Венесуэле. Со своей стороны, национальная сборная одержала только одну победу, которая была 15 декабря 1996 года со счетом 2:0, этот матч был проведен в преддверии чемпионата мира во Франции в 1998 году. Бомбардирами стали Хорхе Бермудес и Иван Рене Валенсиано.

С другой стороны, из этих восьми матчей обе команды сыграли вничью пять раз, а сборная Венесуэлы выиграла дважды. Несмотря на одну победу, Колумбия провела шесть игр, не проиграв Vinotinto после отборочного турнира 2018 года для России, два товарищеских матча, матч первого круга за Катар и один за Кубок Америки.

Теперь следует иметь в виду, что те, кто во главе с Хосе Пекерманом, выступают за баланс квалификации дома, кроме того, следует отметить, что аргентинский тренер знает колумбийских игроков после того, как возглавил сборную Бразилии 2014 и России-2018.

Теперь, в последний день квалификации для Катара, национальная сборная встретится с Венесуэлой на стадионе Качамай в Пуэрто-Ордасе. Расписание этого матча будет в 18:30 по колумбийскому времени и будет транслироваться Gol Caracol. Наконец, оставшиеся четыре обязательства также будут сыграны в это время в распоряжении Conmebol.

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