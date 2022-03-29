Так поступил столичный совет, согласно отчету «Богота, как у нас дела?»

Недавно был опубликован первый доклад о мониторинге и оценке институциональной эффективности Совета Боготы, члены которого вступили в должность в январе 2020 года. Результаты были представлены «Богота, как дела?», упражнением для граждан, которое контролирует качество жизни столицы, в рамках своей программы «Совет как вамос».

Важно отметить, что мониторинг Совета пришлось приостановить в период 2020-I, 2020-II и 2021-го годов из-за мер изоляции, введенных правительством национального округа в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, через 3 периода отчет снова представляется с анализом 2021-II годов.

Принимая во внимание новую динамику, возникшую в связи с пандемией, «Совет как Вамос» внес методологическую корректировку, чтобы продолжить регулярное осуществление гражданами мониторинга, мониторинга и оценки институциональной эффективности районного совета. Таким образом, программа сосредоточила свое внимание на деятельности пастей и советников, особенно на политическом контроле (PC) и нормативной деятельности (AN).

Команда «Совет, как дела?» присутствовала на 145 сессиях. Оттуда было определено, что Первый комитет по плану развития и территориальному планированию провел наибольшее количество дебатов по вопросам политического контроля (20 заседаний) и нормативной деятельности с таким же количеством заседаний.

Во второй половине 2021 года «обсуждалось 70 предложений из 640, поданных в семестре, которые обсуждались на 58 сессиях Совета». 32% заседаний были посвящены мобильности и транспорту в городе, на таких темах, как: метро, зеленый коридор седьмого, состояние дорожной сети и велосипед полосы движения.

«Если сравнить общее количество проведенных сессий с объемом обсужденных предложений, то Финансовый комитет обсудил больше предложений за сессию», — отмечается в отчете. В то время как в отношении нормативной деятельности обсуждалось 38 проектов соглашений, из которых 17 были преобразованы в городские соглашения. «57% этих новых инициатив связаны с окружающей средой, здравоохранением и общественной безопасностью, все они разработаны советниками», - добавил он.

Что касается тем, представленных администрацией Клаудии Лопес, 32% сессий Кабильдо были посвящены таким темам, как окружной бюджет 2022 года, План территориального планирования (POT) и План социально-экономического спасения.

Поведение скамеек и советников

В докладе заверилось, что поведение скамеек и советников в целом было замечательным. Что касается регуляторной деятельности, 77% скамеек были оценены выше 85%, в то время как 35 советников (77%) продемонстрировали замечательные результаты благодаря вниманию к методологии, а четыре из них превысили 90% рейтинга.

Что касается политического контроля, то «92% скамеек выступали на видном месте с рейтингом выше 76%; ни одна из них не работала «плохо» или «плохо» (менее 25%)». В этом случае 93% советников (42) получили более высокий балл в 75%, и только один из них получил оценку выше 90%.

В обоих случаях пятерку лучших мест выделяются: Партия альянса зеленых, Партия демократического центра, Коалиция по защите прав человека Колумбии и Либеральная партия. В докладе говорится, что они представляют собой «три силы Совета Боготы: оппозицию, правительство и независимость».

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