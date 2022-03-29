Это любимые места колумбийцев для путешествий на Пасху

Bogotá, Abril 12 de 2020. La Iglesia Provincia Franciscana del Espíritu Santo recorre las calles del sur de la ciudad bendiciendo los hogares y celebrando la Semana Santa durante la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. (Colprensa - Camila Díaz)

На вторую неделю апреля сотни колумбийцев планируют свои поездки в контексте Страстной недели. Принимая во внимание эту праздничную ситуацию, выясняется, какие места являются любимыми для колумбийцев. В нем также подробно рассказывается о том, как некоторые авиакомпании начали предлагать льготы и акции, направленные на облегчение коротких отпусков путешественников.

За пределами страны любимыми местами колумбийцев являются: Нью-Йорк, США; Майами, США; Канкун, Мексика; Пунта-Кана, Доминиканская Республика; Мехико, Мексика. «Именно здесь Мехико выделяется как место назначения, потому что, хотя во время Пасхальной недели в прошлом году он уже был открыт для приема туристов, к 2022 году проценты выросли на 117%», - прокомментировала Инес Хохштадтер, региональный менеджер Despegar Colombia.

Что касается внутренних направлений, колумбийцы стремятся поехать в Боготу, Медельин, Картахену, Кали и Санта-Марту. С другой стороны, туристы, приезжающие в Колумбию, приезжают из Чили, Мексики, Перу, Аргентины и США.

Latam, одна из авиатуристических компаний, предоставляющая своим клиентам полезную информацию, предлагает двойное накопление миль. Винго, со своей стороны, предлагает пять направлений, в частности, с более дешевыми ценами.

Согласно данным Управления транспорта, во время Пасхи 2021 года 1 886 370 пассажиров были перевезены через 49 терминалов в 282 826 автобусах. С другой стороны, Civil Aeronautics сообщила о перемещении 683 314 пассажиров, которые путешествовали из основных аэропортов страны. Aerocivil пояснила, что с пятницы, 26 марта, по четверг, 1 апреля, было мобилизовано в общей сложности 488 819 пассажиров, 389 070 на внутренних рейсах и 99 749 на международных рейсах.

«Мы здесь, чтобы стимулировать рынок, создавать рабочие места, демократизировать коммерческий воздушный транспорт и повышать ценность туристической цепочки», — Уильям Шоу, генеральный директор авиакомпании Ultra Air.

Учитывая ожидание аналогичных цифр, еще более высоких, с учетом сокращения мер, введенных в связи с приходом коронавируса в первой половине 2020 года, Latam продвигает стратегию укрепления внутри колумбийского рынка с объявлением о накоплении миль за каждый доллар потраченные на покупки, сделанные с помощью кредитных карт VISA LATAM Pass в Банко де Богота или Банко де Оксиденте. Это будет доступно до 15 мая для тех, кто соответствует требованиям.

По данным Procolombia, 93,3% стульев и 90,4% международных частот, зарегистрированных по состоянию на февраль 2020 года, уже восстановились. Авиакомпании, которые предлагают самые выгодные тарифы на путешествия во время пасхального сезона, — это Viva Air и Latam. Viva Air, со своей стороны, предлагает рейсы от 180 000 долларов в Картахену и Латам, от 175 000 долларов. Например, чтобы поехать в Канкун, Avianca стоит от 679 000 до 689 000 долларов.

Те, у кого есть карта VISA LATAM Pass от обоих банков, смогут продолжать пользоваться преимуществами, предлагаемыми картами во время путешествия, которые включают скидку до 30% на покупку билетов в Лараме, напоминает компания. Существует также возможность получить дополнительный чемодан весом до 23 кг без дополнительной оплаты. Предоставляется доступ к приоритетному багажу и ваучерам на повышение класса обслуживания, что позволяет посещать более 1000 залов ожидания по всему миру.

Винго, как упоминалось ранее, предлагает пять недорогих направлений: Санто-Доминго, Пунта-Кана, Канкун, Мехико и Кюрасао.

«30% международных мест Wingo продаются по цене, равной или менее 150 долларов США в одну сторону, а в случае внутренних рейсов 20% доступных мест составляют сумму, равную или менее 100 000 долларов США за поездку. Возможность предлагать низкие цены в высокий сезон является приоритетом для Wingo, в то время как приоритет отдается карману колумбийцев с качественным опытом (...) Во время Пасхи мы рассчитываем мобилизовать в общей сложности 70 000 пассажиров, что на 42% больше по сравнению с 2021 годом», - сказал генеральный директор Wingo Хорхе Хименес.

Avianca, со своей стороны, объявила о нескольких новых маршрутах: Медельин — Мехико, Картахена — Нью-Йорк, Картахена — Коста-Рика, Медельин — Коста-Рика, Медельин — Риоача, Медельин — Букараманга и Богота-Ипиалес. Таким же образом Ultra Air предлагает и другие новые направления: Перейра, Сан-Андрес и Санта-Марта.

В этой связи монсеньор Луис Хосе Руэда, архиепископ Боготы и председатель Колумбийской епископальной конференции, упомянул о присутствии религиозных фанатиков на участках, напомнив, что необходимо соблюдать меры биобезопасности.

«Я верю, что Страстная неделя 2022 года, которая уже приближается и к которой мы готовимся в этом постном путешествии, будет похожа на возвращение. О возвращении в храмы со всей тщательностью и протоколами, потому что мы больше не будем делать так, как раньше. Мы должны принять определенные меры дистанцирования, заботы», - сказал прелат из Перейры, где он ведет миссионерское собрание.

Выразив радость возобновления Страстной недели со 100% личным участием своих горячих религиозных деятелей, он напомнил, что существует вирус, который изменил поведение человечества, и по этой причине необходимо принять необходимые меры предосторожности.

Точно так же монсеньор Луис Хосе Руэда выразил свою обеспокоенность предполагаемыми вспышками вируса, которые происходят в Азии и Европе, поскольку, когда такая ситуация возникает в Америке, они обычно проходят через три или четыре недели после этого эффект домино.

Монсеньор подчеркнул, что этот вирус должен быть усилен с помощью этого вируса, который особенно поражает людей старше 60 лет, а также указал, что он ожидает прекращения вспышек на обоих континентах и что Пасха может нормально отмечаться на национальной территории.





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