Министр иностранных дел Украины исключил возможность разговора с Россией о референдуме на переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Димитро Кулеба заявил в понедельник вечером, что исключает разговоры о возможном референдуме в преддверии нового раунда контактов между переговорными делегациями в турецком городе Стамбул.

«Мы решим, какой референдум проводить, а какой нет. Это не предмет переговоров», — заявил Кулеба в коммюнике, собранном украинским председательством, добавив, что проведение таких консультаций по территориям, оккупированным Россией, и другим связанным с этим вопросам является «внутренним делом Украины».

Министр иностранных дел также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский дал «очень четкие указания» и что Украина «не торгует людьми, землей и суверенитетами»: «Наша позиция — железобетонная», — сказал он.

«Мы с нетерпением ждем разговора между двумя делегациями, чтобы посмотреть, придут ли россияне на эти переговоры, готовые действительно о чем-то договориться, или просто повторят свои требования, которые были услышаны с самого начала», - сказал он.

Так, владелец украинского зарубежного портфеля подчеркнул, что если «настроение изменилось и вы готовы к серьезному, содержательному разговору и сбалансированным договоренностям, то дело пойдет вперед». «Если это будет повторение их пропагандистских отпечатков за закрытыми дверями, то они разойдутся так же, как это сделали», - добавил он.

Кулеба также отметил, что «договоренностей нет», но есть «обмен мнениями, предложениями и идеями». Министр иностранных дел также выразил признательность Турции за лидерство в посреднических усилиях и стимулирование переговорного процесса.

Украинские солдаты идут рядом с поврежденным автомобилем на месте столкновения с российскими войсками

«В течение этого месяца общественная позиция России постепенно меняла планы по захвату ключевых городов Украины за несколько дней, прежде чем объяснить, что военные действия ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул он.

Кроме того, ВВС Вооруженных сил Украины сообщили, что за последние сутки сбили 17 «вражеских» воздушных целей, в том числе восемь самолетов и три вертолета.

«Военно-воздушные силы атаковали 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты», — говорится в заявлении Вооруженных сил Украины, размещенном в Facebook.

Украинские силы обороны «продолжают поддерживать круговую оборону Мариуполя и оборонять и сдерживать продвижение противника в Черниговской области», добавили они.

Они также заверили, что российские войска были удалены от въездов в Кривой Рог на 40-60 км.

«Враг не только остановлен во всех направлениях, но и оттесняется с дальних подходов города», — заявил глава Криворожской ОГА Александр Вилкул, как заявил «Киевский независимый».

(С информацией от Europa Press)

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