The shocking photos of a city recovered by Ukraine after weeks of Russian occupation

Тела двух русских солдат лежат брошенными в лесу. Украинские войска, нагроможденные на танк, демонстрируют признаки победы. Ошеломленные люди выстраиваются в очередь посреди обугленных зданий, чтобы обратиться за помощью. Это достопримечательности украинского города, который восстановил контроль над российскими войсками, по крайней мере, пока.

Прибыв в Тростянец вскоре после того, как украинские войска объявили о том, что северо-восточный город вблизи российской границы был восстановлен после нескольких недель российской оккупации, Associated Press в понедельник увидела гражданский ландшафт, который пережил худшую из войны.

Украинские войска, сложенные на танке, празднуют победу. (АП/Ефрем Лукацкий)

Больница была повреждена, окна были зазубрены битым стеклом. Железнодорожный вокзал был застрелен. Жители шагали осторожно, с недоверием относились к шахтам. Они проезжали на велосипедах мимо кратеров по пути и за руинами домов. Пока не ясно, сколько гражданских лиц погибло.

Русские танки лежали сгоревшими, скрученными, брошенными, как солдаты в лесу. У одного из солдат была красная полоса вокруг ноги. У другого была одна рука над головой, как будто он вздремнул на листьях при дневном свете. Украинский солдат ударил его носком локтем.

Русские танки лежали сгоревшими, скрученными, брошенными, как солдаты в лесу. (АП/Ефрем Лукацкий)

Красный буквой «Z» обозначен российским грузовиком со сломанным лобовым стеклом возле ящиков со сложенными боеприпасами. Сотни ящиков, в том числе с артиллерийскими снарядами, были сложены по всему городу. Любопытные жители заглянули в открытую коробку с снарядами.

Неясно, куда ушли российские войска, при каких обстоятельствах они бежали и останется ли город свободным от них в ближайшие дни. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем выступлении подчеркнул, что ситуация на северо-востоке Украины вокруг Харькова, ближайшего большого города и других районов остается напряженной.

Возвращение присутствия украинских войск в Тростянец является облегчением для страны, которая ожидает вывода некоторых российских войск. (АП/Ефрем Лукацкий)

Но возвращение присутствия украинских войск в Тростянец является облегчением для страны, которая ожидает, что некоторые российские войска, находящиеся под жестким сопротивлением, будут выведены.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США. США заявили, что Вашингтон считает, что украинцы возобновили Тростянец. Чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить оценки разведки США. Армия, заявил, что российские войска остаются в основном на оборонительных позициях вблизи столицы, Киева, и что они не добились значительного прогресса в других частях страны.

Русский танк, уничтоженный украинскими войсками. (АП/Ефрем Лукацкий)

В конце прошлой недели, когда ее войска застопорились в некоторых частях страны, Россия, похоже, сократила свои военные цели, заявив, что ее основной целью является получение контроля над Донбассом на востоке.

В Тростянце после нескольких недель оккупации и интенсивных боевых действий некоторые жители, похоже, потеряли чувство нормальности.

Соседи в очереди за помощью (AP/Фелипе Дана)

«Лично я мало что видел», — говорит один житель, Виталий Буцкий. И все же три ракеты попали в его дом. Многие здания за пределами железнодорожного вокзала повреждены, отметил он.

Укрывшись от ледяного ветра, он и другие рискнули посмотреть, что осталось позади.

Ящики с боеприпасами перед железнодорожной станцией. (AP/Фелипе Дана)

Неразорвавшиеся боеприпасы покрыли площадь перед железнодорожной станцией. Окопы и бермы выстроили площадь в знак того, что российские войска пытаются защитить свою позицию. В бункере под станцией, с толстыми стенами и дверями, комнаты были обтянуты униформой и армейскими ботинками.

Женщина проходит перед разрушенным танком в городе Тростьянец (AP Photo/Felipe Dana)

На стенах были написаны патриотические послания с рисунками, подписанными детьми на русском языке, на которых было написано: «Спасибо за мир, солдат». Еще одна комната использовалась как клиника с неиспользованными капельницами и письменными столами, превращенными в кровати, хотя следов крови не было.

После нескольких недель оккупации и интенсивных боевых действий некоторые жители, похоже, потеряли чувство нормальности. (AP Photo/Фелипе Дана)

Упаковки с российскими продовольственными пайками были замечены в завалах. Но жители указали, что солдаты все еще голодны.

«По вечерам они приходили к нам, к нашим домам и нашим подвалам, и украли наши соленья, картофель, масло и огурцы», - сказала жительница, не назвавшая своего имени.

Он называл русских «орками» или гоблиноподобными существами. По его словам, там также присутствовали ополченцы из Донецкой и Луганской областей. Весь город был оккупирован.

Украинские солдаты, слева вверху, стоят рядом с телами двух русских солдат в Тростянце, Украина. (AP Photo/Фелипе Дана)

Жители приветствовали украинские танки, которые неделями находились в ужасной гуманитарной ситуации. (AP Photo/Фелипе Дана)

Теперь у жителей есть место для дыхания. В очереди за помощью они встретили проходящие украинские танки.

«Как видите, за последний месяц здесь происходили бои. Снаряды летали, и люди говорили, что они напуганы», — рассказал Евгений Косин из аварийных служб. «У них закончились еда или вода. Была ужасная гуманитарная ситуация. Теперь, когда за последние три дня не было эстакад и бомбардировок, возможно, ситуация налаживается».

(По Андреа Роза и Фелипе Дана, Ассошиэйтед Пресс)

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