Момент, когда перуанскому болельщику было отказано во въезде на Национальный стадион, потому что они обманули его поддельным билетом

Перу против Парагвая сыграют на Национальном стадионе в последний день отборочного тура Катара 2022. Сборная Перу должна победить, чтобы запечатать свой пропуск на утешительный поединок чемпионата мира, поэтому многие болельщики хотят сопровождать биколора на спортивной арене, заплатив непомерные суммы за перепродажу билетов на до S/3 тыс. подошв. Есть также мошенники, которые обманывают ничего не подозревающих последователей «Красно-белого».

Через «Латину», которая вела прямую трансляцию из-за перепродажи билетов, молодому человеку отказали в входе, потому что его билет на вход на Национальный стадион был поддельным.

«Я купил (билет) на улице (для перепродажи). Я заплатил 250 подошв», — сказал мальчик, которому пришлось покинуть очередь, пока остальные ждали своей очереди. «Да, я купил его снаружи», - повторил перуанский фанат, когда к нему подошел латиноамериканский журналист.

Последователь «бело-красных» отправился искать человека, который его ободрал, но найти его там же было практически невозможно.

По словам репортера, это был не единственный, у которого был отскок от входа, но есть и другие, которых не поймали телевизионными камерами.

«(Мошенники используют) QR-код и распространяют его среди 10 или 20 человек; что очень опасно», - пояснил журналист, чтобы стало известно, каков был режим мошенничества с билетами на матч между Перу и Парагваем.

ДО 3 ТЫСЯЧ ПОДОШВ ЗА ОДИН БИЛЕТ

В Facebook билеты на южную или северную зоны могут доходить до подошвы S/630, когда изначально S/140. Билет на Central West, первоначальная цена которого составляла S/950, предлагался пользователю за 2900 подошв S/2900.

А за пределами Национального стадиона можно было узнать, что они предлагают популярные билеты, которые могут достигать 1000 солей, но они могут оставить его на уровне S/750, когда первоначальная цена составляет S/140.

Доминго Семинарио, директор по операциям Joinnus, отвечающий за продажу билетов на матч Перу против Парагвая, рассказал газете Gestión, что фанаты сборной Перу предложили не покупать перепродажу, потому что они могут быть поддельными, потому что они могут продать их нескольким людям, что произошло сегодня с сторонник Blanquirroja, и это произошло с другими людьми, которые посещают Национальный стадион, чтобы поощрять биколор.

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