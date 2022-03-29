МНВ не получила «никакой информации» о вмешательстве России во время выборов в Колумбии

В общественном мнении произошел большой ажиотаж после того, как несколько СМИ объявили в минувшие выходные, что выборы 2022 года будут в которую проникла Россия, страна, которая, предположительно, также финансировала бы несколько акций протеста в Колумбии. Столкнувшись с панорамой, Infobae проконсультировалась с Алехандрой Барриос Кабрера, национальным директором Миссии по наблюдению за выборами (MOE).

Барриос заявил, что среди периодически получаемых ими отчетов нет записей или предупреждений о том, что эта страна вмешивалась в выборы в законодательные органы и внутренние консультации, состоявшиеся в прошлое воскресенье, 13 марта.

Следует отметить, что Россия, которой в настоящее время управляет Владимир Путин, находится во внутреннем конфликте с Украиной. Эта ситуация была отвергнута правительством Колумбии Ивана Дуке, и поэтому МНВ считает, что именно исполнительная власть должна сообщить о предполагаемом российском вмешательстве в страну. «Национальное правительство должно сообщить, повлияли ли расследования, проведенные средствами массовой информации, на прошедшие выборы. Мы находимся в нелегком времени, мы находимся в трудном времени», - призвал он.

Владимир Путин, президент России. EPH/EPA/МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ/СПУТНИК

Газета El Tiempo, средство массовой информации, объявившее о присутствии россиян в стране, сообщила, что правительство Дуке уже было проинформировано об этой ситуации. В связи с этим директор МНВ, президент Колумбии должен сообщить, хотят ли они разорвать дипломатические отношения с правительством Путина, и поэтому они не сообщили об иностранцах в стране.

«Если Колумбия ищет причины для разрыва отношений с Россией из-за украинского вопроса, то я думаю, что стоит поставить этот вопрос на стол», — порекомендовала Алехандра Барриос.

В очередной раз он даже повторил, что Миссия по наблюдению за выборами в Колумбии не была проинформирована о влиянии этой страны на выборы в этом году. «Это решение должно быть принято иностранными делами, от Министерства иностранных дел (Колумбии), но не для того, чтобы указать на это перед лицом избирательного процесса, а скорее быть конкретным в том, что было затронуто (со стороны России) «, - сказал он:

На изображении национальный регистратор Александр Вега представляет новую форму E-14 для президентских выборов 29 мая. Фото: Национальный реестр

После того, как предполагаемое мошенничество было осуждено различными политическими скамьями, глава МНВ признала, что в Колумбии «все еще много недоверия в избирательном процессе» и именно поэтому она считает, что в этом вопросе должны быть приняты меры, чтобы дать колумбийцам немного спокойствия.

«Включение еще одного элемента (предполагаемое вмешательство России) без его проверки национальным правительством, Министерством иностранных дел — это не лучшее решение для избирательного процесса. Это может привести к тому, что другие граждане также начнут верить, что полученные результаты не имеют отношения к воле гражданина, а были изменены силами вне колумбийцев», - предупредил он.

Кроме того, он прямо сослался на предполагаемый взлом, которому подверглась страница Национального реестра гражданского состояния 13 марта, и уточнил, что ущерб, с которым столкнулась эта организация, был вызван «системой передачи данных, которая ссылалась на предварительный подсчет, это не проблема взлома, если речь не идет о ошибки при передаче данных», — сказал он.

Он начал план эвакуации 68 колумбийцев на Украине, объявляет президент Иван Дуке вместе с Мартой Лусией Рамирес. Фото: Президиум.

Он также повторил позицию, данную Генеральной прокуратурой, которая исключила кибератаку и, как и Управление ЗАГС, сообщила, что крах страницы был связан с тем, что она «стала насыщенной и не выдержала большого количества трафика», сказал Барриос Кабреа, добавив:

Миссия по наблюдению за выборами будет добиваться, совместно с избирательными органами страны, чтобы неудобства прошлого политического процесса не повторялись, по этой причине они объявили о некоторых инициативах, которые будут реализованы в ближайшее время.

«Мы намерены усилить наблюдение за выборами (выборами) Президента Республики особым образом, что связано с процессом подсчета голосов. Именно об этом мы говорим со всеми региональными союзниками, чтобы иметь важный резерв наблюдателей. Во-вторых, дорожная карта, в которой мы обращаемся с конкретными запросами на доступ к информации в Национальную ассамблею гражданского состояния с целью укрепления доверия», - сказал он.

Чтобы завершить свой диалог с Infobae, Барриос призвал правительство Дуке и Офис регистратора обеспечить большую педагогику и гарантии, чтобы избирательные процессы, которые поступают в страну, прошли правильно.

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