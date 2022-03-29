TEPJF аннулировал «указ» Морены, который позволял должностным лицам содействовать отмене мандата

В середине марта Конгресс Союза одобрил указ, изменяющий определение сферы охвата концепции правительственной пропаганды с единственной целью разрешить любому государственному должностному лицу свободно высказываться об отмене мандата, даже в случае запрета на проведение выборов.
Однако на закрытом заседании Избирательный трибунал судебной власти Федерации (TEPJF) решил объявить так называемый «указ» Морены неприменимым к аутентичному толкованию понятия «правительственная пропаганда» при аннулировании мандата.
Кроме того, он подтвердил, что меры предосторожности со стороны Жалоб и жалоб Национального избирательного института (НИС) в отношении Морены и других политических деятелей продолжают действовать для удаления публикаций, поддерживающих AMLO, из их социальных сетей.
Суд счел, что публикации губернатора партии Кампече представляют собой правительственную пропаганду, распространяемую в течение запрещенного периода, которая ранее была признана незаконной самой НИС.
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