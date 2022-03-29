Шаг за шагом: так в Мичоакане казнили 20 человек, включая лидера CJNG в Зинапикуаро

Менее чем через месяц после резни 17 человек в Сан-Хосе-де-Грасия, штат Мичоакан, еще одно событие превысило число погибших в том же штате, поскольку 27 марта 20 человек были казнены вооруженным командованием, находясь в паленке в муниципалитете Зинапикуаро.

Через день после событий Генеральная прокуратура штата Мичоакан объявила о существенных результатах первых расследований, проведенных следственными сотрудниками агентства, которым удалось восстановить насильственные события.

По данным прокуратуры, паленке открылось примерно в 15 ч. 00 м. в воскресенье 27 года, учреждение, расположенное на ранчо Эль-Параисо в районе Эмилиано Сапата и в котором постоянно проводились собрания членов картеля Халиско Нуэва Хенерасьон (CJNG).

В этот день было проведено открытое для общественности мероприятие, в ходе которого без ставок было проведено около 40 петушиных боев под наблюдением Национальной секции птицеводов, которая была «организована с целью генетического отбора».

(Фото: Reuters)

После завершения своей деятельности и после того, как посетители паленке якобы покинули помещение, члены CJNG, которые доминировали в муниципалитете, продолжали проводить свое собрание, на котором присутствовал лидер преступной ячейки.

На месте происшествия присутствовал региональный лидер преступной организации, и предполагается, что он стал мишенью убийц картеля Лос-Корреа, которым власти Мичоакана приписывают это нападение, поскольку они совершили вооруженное вторжение в это образование, чтобы взять под контроль незаконное операции в этом районе.

После того как паленке закрыла свои двери для широкой публики, вооруженное командование вошло в это место на борту фургона для раздачи мальков, который был угнан в штате Мехико за несколько дней до этого и из которого спустились несколько гражданских лиц с мощными винтовками, а также с одеждой и снаряжением. тактический.

В то же время и скоординированным образом угнанный пассажирский грузовик использовался для поддержания блокады снаружи здания и, таким образом, предотвращения побега жертв с места происшествия.

(Фото: Reuters)

«Как только они вошли в комплекс, мужчины стреляли из огнестрельного оружия по присутствующим, включая владельца комплекса, 59-летнего Абиэля А., и его сына Сальвадора А., который там умер, а также 17 других. В результате этого нападения пострадали пять человек, один из которых скончался по дороге в больницу», - сообщили в прокуратуре.

После казни 20 человек убийцы покинули автомобиль, на котором они прибыли, и скрылись с места происшествия на борту автомобилей, украденных у жертв нападения. Кроме того, государственные органы «обнаружили 15 транспортных средств разных типов и моделей, в одном из которых, предположительно, связанных с лицами, подвергшимися агрессии, были обнаружены одежда и наклейки с логотипом преступной ячейки», сообщили в прокуратуре.

Обмундирование и транспортные средства были перемещены в район ФГИ, где были также представлены более сотни гильз калибра 7,62 и 0,223 калибра, а также граната калибра 0,40 мм, которые были сняты в качестве доказательства нападения.

«До сегодняшнего дня Абиэль А., Сальвадор А., Хосе Андрес М., Хосе Х., Эрик Сальвадор М., Даниэль Э., Мелисса С. и Дамиан М. были идентифицированы в прокуратуре», - говорится в заявлении агентства.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: