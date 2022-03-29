София Франко снова появляется вместе с Альваро Пас де ла Барра в политической кампании, а Магали Медина взрывается: «Какое большее лицемерие»

София Франко снова в центре внимания СМИ, когда появляется рядом со своим мужем, мэром Ла-Молины Альваро Пас де ла Барра, с которым она снялась в эпизод насилия в семье в марте 2021 года.

Оба были в марше за жизнь, имеющую политические цели, поскольку бизнесмен ведет кампанию за то, чтобы стать следующим мэром Лимы. Это, конечно, не осталось незамеченным Магали Мединой, что стало одной из главных критических замечаний хозяина после примирения с бургомистером.

Напомним, что, несмотря на обвинения в жестоком обращении, Альваро Пас де ла Барра и София Франко решили возобновить любовные отношения в сентябре 2021 года. и с тех пор популярная «Уррака» выступает против этого, указывая на то, что насилие не прощается.

«Действительно возмутительно видеть, как женщина, которая год назад обращалась за помощью, звала о помощи, а этот мужчина плохо обращался с ней психологически, теперь она, кажется, сопровождает его. Какое еще большее лицемерие, теперь они не скажут мне, что они являются примером идеальной семьи», - сказал водитель, прежде чем увидеть отчет с изображениями двоих на марше.

«Я действительно не понимаю, как София Франко может поддаться этой игре, чтобы выйти и поддержать отца своего сына в этой политической кампании, когда она должна держать дистанцию, которая означала бы, что она уважает себя и своего сына», - добавила она после просмотра видео, где танцевала София Франко и наслаждалась со своим первенцем и мужем.

Ведущий шоу также отметил, что, возможно, София Франко соглашается сопровождать его в обмен на то, чтобы он продолжал содержать дом и вести себя как «хороший отец». Наконец, он указал, что они хотят казаться «счастливой семьей», поскольку их истинное «лицо» было показано в день насилия.

«То, что мы знаем публично, — это лицо, которое нам неоднократно показывали, и это со всех отвратительных точек зрения. Я сожалею, что такие женщины, как София Франко, пытаются имитировать кажущуюся нормальность, которой, как мы предполагаем, не существует, пытаются притвориться счастливой семьей, а мы уже знаем, что это не так», - сказала ведущая ATV.

«Это не хорошо для любого дела, связанного с борьбой с насилием в отношении женщин. Нам это не поможет, и я думаю, что София выглядит плохо, как этот кандидат. Не думаю, что его избиратели собираются изменить свои симпатии к нему. Ужасно зрелище, которому он нас подвергает», - заключил он.

ЧТО ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ СОФИЕЙ ФРАНКО И АЛЬВАРО ПАС ДЕ ЛА БАРРА?

София Франко и Альваро Пас де ла Барра несколько раз оказывались в центре шторма из-за предполагаемой неверности и проблем с правосудием. Но скандал, который больше всего звучал в национальных СМИ, был конфронтацией, которая произошла в марте 2021 года. Супруги оказались в полицейском участке, чтобы обвинить друг друга в семейном и физическом насилии.

В то время Альваро Пас де ла Барра обвинил бывшего телеведущего в том, что он игрок, алкоголик и наркоман. Однако спустя месяцы оба публично заявили, что решили возобновить любовные отношения.

София была прооперирована ФНП после того, как ее муж обвинил ее в физическом насилии над ним. (Фото: сети)

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