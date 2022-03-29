SEP: когда последний день для загрузки талона и сертификата об обучении

Двумя наиболее важными документами для учащихся в системе базового образования, а также для их родителей, если им необходимо выполнить процедуру, являются свидетельство об обучении и табель, с помощью которых можно убедиться, что несовершеннолетний зачислен в учебное заведение.

Однако из-за пандемии доставка этих документов была осложнена удаленной работой, но Министерство народного образования (SEP) предоставило родителям платформу для быстрой, простой и бесплатной загрузки их, не выходя из дома.

Система управления образованием и образованием (SIGED) позволила конкретному разделу загрузить бюллетени для базового образования, начиная с понедельника, 28 марта, и будет действовать до следующего четверга, 31 марта, даты, когда регистрируется первый период сдачи оценок.

Чтобы выполнить эту процедуру до закрытия веб-сайта, вы должны выполнить следующие пункты:

1. Получите уникальный регистрационный ключ студента (CURP).

2. Перейдите на страницу SIGED, чтобы найти бюллетень с CURP.

3. Найдите опцию Просмотр бюллетеней и сертификатов и нажмите.

4. На данный момент есть два способа получить бюллетень: первый - с использованием данных из CURP и ключа рабочего центра (CCT) школы, в которую зачислен учащийся. Во втором случае речь идет о вводе личной информации студента: имени, фамилии, пола, даты и места рождения.

5. После заполнения всех полей выберите документ и дату оценки, чтобы загрузить его.

Процедура удалена, потому что школы по-прежнему не работают нормально (ФОТО: МАРИЯ ХОСЕ МАРТИНЕС/КУАРТОСКУРО)

На этой же странице вы можете просмотреть и скачать сертификат об обучении, просто нажмите на сертификаты вместо варианта голосования и выберите соответствующие даты. Существует также способ выполнить эту процедуру с помощью QR-кода.

- Найдите модуль QR в загруженном документе.

- Прочитайте код с помощью камеры смартфона или приложения.

- Подождите, пока приложение отобразит код, и последний шаг — сохраните его на мобильном устройстве.

- В случае, если в документах есть ошибки, они должны быть выражены в учебном заведении студента.

SEP напомнил, что оба файла должны быть сохранены для академической записи несовершеннолетнего. Он также отметил, что загрузка школьных документов бесплатна и может осуществляться с любого электронного устройства.

Документы можно скачать с любого мобильного устройства (ФОТО: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Несовершеннолетние и их родители уже находятся на пороге своих домов, чтобы отправиться отдыхать в эту Страстную неделю, период, который SEP предоставляет для отдыха учеников. Таким образом, на 2022 год период будет рассматриваться с понедельника 11 апреля по пятницу 22 того же месяца. Таким образом, учителя и ученики должны вернуться на занятия до понедельника, 25 апреля.

Это будет не единственный перерыв, который студенты будут иметь в апреле месяце, потому что до его окончания будет больше дней без школы, как школа мероприятия будут приостановлены в последние выходные апреля.

Согласно календарю, мост начнется в пятницу, 29 апреля, в связи с заседанием Технического совета школы, которое приобретают учителя и менеджеры. Затем он присоединится к субботе 30 марта и воскресенью, 1 мая.

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