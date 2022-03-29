Расписание, это концерты, которые пройдут в апреле месяце в Колумбии

2022 год стал известен как год возрождения музыкальных событий, за первые три месяца года в стране было проведено несколько концертов и подтверждены другие. В марте были важные новости об этом секторе, так как ожидалось, что состоится фестиваль Jamming Festival, который в итоге был отменен, а фестиваль пикников Estéreo действительно состоялся; пять презентаций Мората, Майли Сайрус и Алехандро Фернандеса также прошли в Боготе.
В апреле, со своей стороны, также есть несколько презентаций, подготовленных известными художниками страны. Это расписание концертов на апрель месяц в главных городах страны.
Одним из самых ожидаемых событий в течение месяца является фестиваль Equal Festival, на котором плейлист с платформы Spotify становится живым событием. Расписание концертов в рамках фестиваля:
1 апреля: Гойо/Эльза и Эльмар
6 апреля: Вентитино//Джулиана Веласкес
8 апреля: Карен Лисаразо/Лас-Виллас
20 апреля: Паола Хара
22 апреля: Лидо Пимьента/Нидия Гонгора
27 апреля: Андреа Эчеверри//Мария Кристина Плата
29 апреля. Farina//Плохое молоко
Те, кто заинтересован в покупке билетов на концерты, могут сделать это через постоянную ссылку для покупки в плейлисте EQUAL Colombia на Spotify, а также по адресу www.entradasamarillas.com/list/equal.
Movistar Arena начинает месяц с презентации аргентинского Fito Páez + Full Banda, исполняющего такие песни, как Circo Beat, Mariposa Tecknicolor, Дар-эс-Дар, Аль-Ладо-дель-Камино, Love After Love, Дос Эн Ла Сьюдад.
2 апреля Рубен Блейдс прибудет на Movistar Arena Bogotá со своей последней работой: «Salswing», предложение, которое он представит в сопровождении оркестра Роберто Дельгадо. Находясь в Медельине, в Колизее Ивана Рамиро Кордобы, Сильвестр Дангонд будет там со своим туром по «Las Locuras Mías».
Для поклонников метал-жанра 2 апреля в Боготе пройдет Colombian Metal Day, где будут представлены такие группы, как Massacre, Under Threat, Tears Of Misery, Luciferian, Ursus, Released Mind, Voragine и Panic Attack. Рука об руку с этим жанром Tesseract, английская прогрессив-метал группа, которая дебютирует в стране в клубе Ace of Spades, прибывает в Боготу 3 апреля.
6 апреля в театре Royal Center будет представлена группа Molchat Doma, родом из Минска, Беларусь, чьи звуки стали вирусными в Tik Tok и Instagram. А 8 апреля God Level All Stars 2022 прибывает на Movistar Arena, мероприятие, где пройдут первые международные соревнования с лучшими представителями фристайла на испанском языке.
21 апреля в Боготе Алехандро Санс будет присутствовать на #La Gira, билет на который стоит 690 000 долларов; это мероприятие является частью концертов, запланированных на ноябрь прошлого года в стране, которые переносятся. Таким же образом Санс выступит 23 апреля в Кали на стадионе Паскуаль Герреро.
Кроме того, 28 апреля настала очередь обычных поклонников Pimpinela, аргентинского дуэта, образованного братьями Лусией Галан и Хоакином Галаном, которые со всеми своими успехами придут вместе с Мириам Эрнандес на уникальный концерт на Movistar Arena и будут участвовать в 29 апреля в Центре выставок Ла Макарена. Аналогичным образом, 29 апреля в Театре мэра Хулио Марио Сантодоминго будет представлен Вальтер Сильва, один из самых узнаваемых голосов музыки llanera в стране.
Со своей стороны, Рикардо Монтанер, один из величайших представителей латинской поп-музыки и романтической баллады на испанском языке, выступит с концертом в New Yellow Pavilion на площади Пласа-Майор в Медельине 29 апреля и на Movistar Arena 30 апреля 2022 года, чтобы представить свой новый альбом Fe.
Месяц также завершится презентацией Малумы, который 30 апреля займет стадион Атанасио Жирардо в Медельине.
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