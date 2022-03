Расписание, это концерты, которые пройдут в апреле месяце в Колумбии

2022 год стал известен как год возрождения музыкальных событий, за первые три месяца года в стране было проведено несколько концертов и подтверждены другие. В марте были важные новости об этом секторе, так как ожидалось, что состоится фестиваль Jamming Festival, который в итоге был отменен, а фестиваль пикников Estéreo действительно состоялся; пять презентаций Мората, Майли Сайрус и Алехандро Фернандеса также прошли в Боготе.

В апреле, со своей стороны, также есть несколько презентаций, подготовленных известными художниками страны. Это расписание концертов на апрель месяц в главных городах страны.

Одним из самых ожидаемых событий в течение месяца является фестиваль Equal Festival, на котором плейлист с платформы Spotify становится живым событием. Расписание концертов в рамках фестиваля:

1 апреля: Гойо/Эльза и Эльмар

6 апреля: Вентитино//Джулиана Веласкес

8 апреля: Карен Лисаразо/Лас-Виллас

20 апреля: Паола Хара

22 апреля: Лидо Пимьента/Нидия Гонгора

27 апреля: Андреа Эчеверри//Мария Кристина Плата

29 апреля. Farina//Плохое молоко

Фестиваль EQUAL открывается в Боготе 30 марта уникальным событием: «Женщины, которые его нарушают», серия детонирующих разговоров. вежливость.

Те, кто заинтересован в покупке билетов на концерты, могут сделать это через постоянную ссылку для покупки в плейлисте EQUAL Colombia на Spotify, а также по адресу www.entradasamarillas.com/list/equal.

Movistar Arena начинает месяц с презентации аргентинского Fito Páez + Full Banda, исполняющего такие песни, как Circo Beat, Mariposa Tecknicolor, Дар-эс-Дар, Аль-Ладо-дель-Камино, Love After Love, Дос Эн Ла Сьюдад.

2 апреля Рубен Блейдс прибудет на Movistar Arena Bogotá со своей последней работой: «Salswing», предложение, которое он представит в сопровождении оркестра Роберто Дельгадо. Находясь в Медельине, в Колизее Ивана Рамиро Кордобы, Сильвестр Дангонд будет там со своим туром по «Las Locuras Mías».

Для поклонников метал-жанра 2 апреля в Боготе пройдет Colombian Metal Day, где будут представлены такие группы, как Massacre, Under Threat, Tears Of Misery, Luciferian, Ursus, Released Mind, Voragine и Panic Attack. Рука об руку с этим жанром Tesseract, английская прогрессив-метал группа, которая дебютирует в стране в клубе Ace of Spades, прибывает в Боготу 3 апреля.

6 апреля в театре Royal Center будет представлена группа Molchat Doma, родом из Минска, Беларусь, чьи звуки стали вирусными в Tik Tok и Instagram. А 8 апреля God Level All Stars 2022 прибывает на Movistar Arena, мероприятие, где пройдут первые международные соревнования с лучшими представителями фристайла на испанском языке.

21 апреля в Боготе Алехандро Санс будет присутствовать на #La Gira, билет на который стоит 690 000 долларов; это мероприятие является частью концертов, запланированных на ноябрь прошлого года в стране, которые переносятся. Таким же образом Санс выступит 23 апреля в Кали на стадионе Паскуаль Герреро.

30-11-2018 Презентация нового сингла Алехандро Санса «У меня ничего нет» ОБЩЕСТВО ЕВРОПЫ ИСПАНИИ ДЖОЗЕФИНА УАЙТ ЕВРОПА ПРЕСС

Кроме того, 28 апреля настала очередь обычных поклонников Pimpinela, аргентинского дуэта, образованного братьями Лусией Галан и Хоакином Галаном, которые со всеми своими успехами придут вместе с Мириам Эрнандес на уникальный концерт на Movistar Arena и будут участвовать в 29 апреля в Центре выставок Ла Макарена. Аналогичным образом, 29 апреля в Театре мэра Хулио Марио Сантодоминго будет представлен Вальтер Сильва, один из самых узнаваемых голосов музыки llanera в стране.

Со своей стороны, Рикардо Монтанер, один из величайших представителей латинской поп-музыки и романтической баллады на испанском языке, выступит с концертом в New Yellow Pavilion на площади Пласа-Майор в Медельине 29 апреля и на Movistar Arena 30 апреля 2022 года, чтобы представить свой новый альбом Fe.

Фонд Малума получает миллионерскую поддержку от TikTok. (фото: Новости и коммуникации Боготы)

Месяц также завершится презентацией Малумы, который 30 апреля займет стадион Атанасио Жирардо в Медельине.

