Вторжение России в Украину унесло жизнь еще одного спортсмена: чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб после нападения в Мариуполе

Вторжение России в Украину продолжает уносить жизни, в том числе спортсменов, которые решили защитить свою страну, например, случай с чемпионом мира по кикбоксингу Максимом Кагалом, который был убит в Мариуполе, одном из городов, наиболее пострадавших от правительственной атаки во главе с Владимиром Путиным. 30-летний боец был частью сопротивления своей страны и как еще один пытался отразить российскую агрессию.

Об этом сообщил в социальных сетях бывший тренер «Кагала» Олег Скирта: «Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам! К сожалению, война берет верх: защищая город Мариуполь в составе спецэскадрильи «Азов», Максим «Поршень» Кагал, первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, погиб от нашего славного города Кременчуг, первый чемпион мира ISKA по кикбоксингу среди взрослых, часть сборной Украины команда».

Скирта определила своего запомнившегося ученика как «честного и порядочного человека». На прощание он сказал: «Спокойно, брат. Мы отомстим за вашу потерю!» Его потеря затронула многих его соотечественников, как и тысячи мирных жителей, которые пали в результате российского нападения, в том числе тех, кто защищал свою землю, как в случае с Кагалом».

Максим стал чемпионом мира по кикбоксингу в 2014 году и стал первым бойцом в своей стране, добившимся этого. К его успехам добавлена бронзовая медаль, а также он преуспел в других контактных видах деятельности, таких как муай тай. По данным местных СМИ, его любовь к этому виду спорта была такой, что он хотел заниматься другими дисциплинами и даже участвовал в чемпионатах по регби. Его смерть также имеет большую траекторию впереди.

Кагал входит в группу украинских спортсменов, погибших от российской агрессии, таких как Катя Дьяченко, перспективная 11-летняя гимнастка погибла в результате ракетного обстрела также в Мариуполе, который не имеет никакой передышки от вторжения российских оккупантов.

Город Мариуполь больше всего пострадал от российского вторжения (REUTERS/Александр Ермоченко)

Его потери были дополнением к потерям юношеского футбольного тренера из донецкого «Шахтера», что подтвердилось на его в социальных сетях генерального директора клуба Сергея Палкина: «Эта страна и ее народ сегодня уничтожаются российской армией всеми видами оружия».

Кроме того, в начале марта погибли два футболиста, один из которых также сражался в составе украинского сопротивления: Виталий Сапыло погиб, столкнувшись с вторгшимися войсками в Киеве, а Дмитрий Мартыненко погиб вместе с матерью после взрыва бомбы в его доме.

Еще одним погибшим спортсменом стал Евгений Малышев, который был 19-летним биатлонистом, который до двух лет назад был в своем юниорской сборной страны и теперь проходил военную службу. Молодой человек также был привержен защите своей страны.

Другие решили присоединиться к сотрудничеству с повседневной жизнью гражданского населения в Киеве, например фехтовальщики Андрей Щерба и Андрей Погребняк. Оба были на турнире в Египте, но решили вернуться в столицу, чтобы помочь.

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