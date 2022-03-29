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Ракель Панковски: так отреагировали знаменитости на смерть актрисы

Истрионист, которого помнят за пародию Марту Саагун, жену Висенте Фокса, страдала хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

Newsroom Infobae

29 март 2022

Мир шоу-бизнеса находится в трауре после чувствительной смерти Ракель Панковски в возрасте 69 лет. До сих пор причины его смерти и подробности похоронных служб, которые будут проведены, неизвестны. Однако после того, как появились печальные новости, некоторые деятели СМИ обратились в свои социальные сети, чтобы выразить свои соболезнования в связи с его отъездом.

28 марта Национальная ассоциация исполнителей (ANDI) подтвердила печальную новость в своем аккаунте в Twitter: «@ANDIMexico объявляет о кончине партнера по устному переводу Ракель Панковски. Она запомнилась своим участием в таких постановках, как «Карусель», «крючок к сердцу» и «Папа для каждой матери». Мы выражаем глубочайшие соболезнования их родным и близким», — написали они.

Виктория Руффо, одна из самых известных актрис Мексики до степени считающейся королевой мыльных опер, поделилась сердечным посланием в честь историка в своем аккаунте в Twitter: «QEPD моя дорогая Ракель Панковски. Хороший способ! ».

Ушла из жизни актриса Ракель Панковски Фото: Twitter/ @ANDIMexico
После начала пандемии актриса сняла несколько видеороликов о мерах предосторожности против COVID-19. Фото: твиттер/ @ANDIMexico

Эдуардо Эспанья, исполнитель, который произвел фурор благодаря своим комедийным ролям на телевидении в роли Германа в Весиносе, также посвятил несколько слов в память о своей памяти на той же платформе. Актер признался, что новость потрясла его и выразил соболезнования близким.

«Я была очень шокирована и опечалена уходом нашей любимой Ракель Панковски Q.E.P.D. Мои соболезнования своим близким», - написала она.

Эдгар Вивар, также известный как мистер Баррига благодаря своему культовому персонажу в El Chavo del 8, оплакивал кончину известной актрисы. С глубокими чувствами он поблагодарил годы, которые они разделили вместе на сцене и вне ее, а также признал тот след, который он оставил на спектакле.

(Скриншот: @raquelpanmx /Инстаграм)
это была последняя фотография, которую актриса загрузила в свой аккаунт в Instagram. (Скриншот: @raquelpanmx /Инстаграм)

«Мне очень больно прощаться с моей подругой Ракель Панковски. Спасибо за более чем 30 лет дружбы, нежности и улыбок. Стоячая овация», - написала она в твиттере вместе с фотографией переводчика из Мехико.

Артуро Кармона сделал то же самое, попросив о вечном отдыхе актрисы от «Как бедна так богата» и поблагодарила за возможность поработать с ней в спектакле: «Лети высоко, моя дорогая Ракель Панковски, спасибо за честь разделить сцену с вами, в Мадурасе , одинокой и отчаянной . Покойся с миром, мое маленькое чудо, мы будем вспоминать тебя с большой любовью. КЕПД».

Патрисия Рейес Эспиндола поделилась, что очень пострадала от потери: «Я плачу, я так ее люблю». Пати Чапой опубликовал сообщение в своем аккаунте в Twitter: «Как грустно, сегодня пришло время уволить Ракель Панковски QEPD», в то время как бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада неожиданно высказался по этому поводу. Следует помнить, что истрионист осмелился пародировать Марту Саагун, жену политика, во время своей карьеры.

Висенте Фокс и Марта Саагун
Висенте Фос был президентом Мексики с 2000 по 2006 год. Фото: Куартоскуро

«Для Рейчел мое восхищение и уважение. Покойся с миром! Большое объятие для его родственников», - написал он в твиттере. Знаменитый персонаж Панковски был назван Мартитой Акорд и считается одним из самых успешных, которых он сыграл за свою карьеру.

Пока причины смерти Ракель Панковски неизвестны, но это могло быть связано с болезнью, которую она перенесла много лет назад. В интервью Густаво Адольфо Инфанте актриса призналась, что у нее хроническая обструктивная легочная болезнь (ХОБЛ), и объяснила, что одним из ее самых больших опасений является коронавирус из-за возможных осложнений.

«Мне так тяжело дышать [...] Я курил с самого детства, зажег сигареты родителям, а потом бросил курить, как будто я бросил курить уже давно, мне больше 10 лет», — заявил он во время видеозвонка с развлекательным журналистом.

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