Ракель Панковски: так отреагировали знаменитости на смерть актрисы

Мир шоу-бизнеса находится в трауре после чувствительной смерти Ракель Панковски в возрасте 69 лет. До сих пор причины его смерти и подробности похоронных служб, которые будут проведены, неизвестны. Однако после того, как появились печальные новости, некоторые деятели СМИ обратились в свои социальные сети, чтобы выразить свои соболезнования в связи с его отъездом.

28 марта Национальная ассоциация исполнителей (ANDI) подтвердила печальную новость в своем аккаунте в Twitter: «@ANDIMexico объявляет о кончине партнера по устному переводу Ракель Панковски. Она запомнилась своим участием в таких постановках, как «Карусель», «крючок к сердцу» и «Папа для каждой матери». Мы выражаем глубочайшие соболезнования их родным и близким», — написали они.

Виктория Руффо, одна из самых известных актрис Мексики до степени считающейся королевой мыльных опер, поделилась сердечным посланием в честь историка в своем аккаунте в Twitter: «QEPD моя дорогая Ракель Панковски. Хороший способ! ».

После начала пандемии актриса сняла несколько видеороликов о мерах предосторожности против COVID-19. Фото: твиттер/ @ANDIMexico

Эдуардо Эспанья, исполнитель, который произвел фурор благодаря своим комедийным ролям на телевидении в роли Германа в Весиносе, также посвятил несколько слов в память о своей памяти на той же платформе. Актер признался, что новость потрясла его и выразил соболезнования близким.

«Я была очень шокирована и опечалена уходом нашей любимой Ракель Панковски Q.E.P.D. Мои соболезнования своим близким», - написала она.

Эдгар Вивар, также известный как мистер Баррига благодаря своему культовому персонажу в El Chavo del 8, оплакивал кончину известной актрисы. С глубокими чувствами он поблагодарил годы, которые они разделили вместе на сцене и вне ее, а также признал тот след, который он оставил на спектакле.

это была последняя фотография, которую актриса загрузила в свой аккаунт в Instagram. (Скриншот: @raquelpanmx /Инстаграм)

«Мне очень больно прощаться с моей подругой Ракель Панковски. Спасибо за более чем 30 лет дружбы, нежности и улыбок. Стоячая овация», - написала она в твиттере вместе с фотографией переводчика из Мехико.

Артуро Кармона сделал то же самое, попросив о вечном отдыхе актрисы от «Как бедна так богата» и поблагодарила за возможность поработать с ней в спектакле: «Лети высоко, моя дорогая Ракель Панковски, спасибо за честь разделить сцену с вами, в Мадурасе , одинокой и отчаянной . Покойся с миром, мое маленькое чудо, мы будем вспоминать тебя с большой любовью. КЕПД».

Патрисия Рейес Эспиндола поделилась, что очень пострадала от потери: «Я плачу, я так ее люблю». Пати Чапой опубликовал сообщение в своем аккаунте в Twitter: «Как грустно, сегодня пришло время уволить Ракель Панковски QEPD», в то время как бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада неожиданно высказался по этому поводу. Следует помнить, что истрионист осмелился пародировать Марту Саагун, жену политика, во время своей карьеры.

Висенте Фос был президентом Мексики с 2000 по 2006 год. Фото: Куартоскуро

«Для Рейчел мое восхищение и уважение. Покойся с миром! Большое объятие для его родственников», - написал он в твиттере. Знаменитый персонаж Панковски был назван Мартитой Акорд и считается одним из самых успешных, которых он сыграл за свою карьеру.

Пока причины смерти Ракель Панковски неизвестны, но это могло быть связано с болезнью, которую она перенесла много лет назад. В интервью Густаво Адольфо Инфанте актриса призналась, что у нее хроническая обструктивная легочная болезнь (ХОБЛ), и объяснила, что одним из ее самых больших опасений является коронавирус из-за возможных осложнений.

«Мне так тяжело дышать [...] Я курил с самого детства, зажег сигареты родителям, а потом бросил курить, как будто я бросил курить уже давно, мне больше 10 лет», — заявил он во время видеозвонка с развлекательным журналистом.

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