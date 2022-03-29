Президент Кали отрицает предполагаемую отставку Дудамеля

Депортиво Кали празднует один из худших сезонов в своей истории в местном прокате, где он занимает 18-е место в лиге ставок Dimayor Betplay с одиннадцатью очками и отрицательными семью по разнице мячей. Картина «Азукареро» порождает определенную неопределенность относительно того, что будет ее презентация на Конмеболе Либертадорес.

Напомним, что на прошлой неделе соперники колумбийских команд встречались на континентальном соревновании, где Кали войдет в группу E вместе с Бока Хуниорс из Аргентины, Corinthians из Бразилии и Always Ready из Боливии.

Кубковый дебют состоится против жеребьевки «Xeneize» в местных условиях 5 апреля, и в этом Депортиво Кали больше сомнений, чем уверенности, который даже не является тенью команды, ставшей чемпионом во второй половине 2021 года.

Кроме того, сплетается множество версий о преемственности венесуэльского тренера Рафаэля Дудамеля, который так и не нашел возвращения к плачевной ситуации одиннадцатого каленьо в лиге.

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В минувшее воскресенье чемпион Колумбии передохнул после победы в Пальмасеке на 13-й день Лиги Betplay DiMayor Cortulua 2:1 со счетами Йони Гонсалеса и Джона Васкеса, а Луис Карлос Руис забил за команду «Корасон дель Валье».

Однако появились слухи, что бывший тренер Универсидад де Чили подал в отставку, несмотря на триумф, полученный в его последней прогулке.

По этой причине Марко Кайседо, президенту учреждения, пришлось догнать эти версии, наотрез отрицая предполагаемую отставку венесуэльского рулевого во время интервью Antena 2 в Кали.

Точно так же босс Superdepor обвинил социальные сети, заверив, что людей увлекают фейковые новости, которые постоянно циркулируют в этих СМИ.

На прошлой неделе журналист Карлос Антонио Велес заявил в своей колонке Palabras мэров Antena 2, что истинная причина, по которой менеджеры Кали не отказались от услуг Дудамеля, заключается в высокой стоимости их компенсации.

На данный момент цикл Рафаэля Дудамеля в «Депортиво Кали» продолжится, и ему придется сдать свой следующий экзамен лиги в эту пятницу, когда он посетит Equidad Seguros на стадионе Techo для даты 14 Dimayor Betplay League.

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