Политики и журналисты использовали Герца Манеро в деле Алехандры Куэвас: «Должны быть уволены»

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Алехандра Куэвас и Лаура Моран, которых выделили, преследовали и посадили в тюрьму за предполагаемое убийство брата прокурора Алехандро Герца Манеро, получили очевидную защиту от пленарное заседание Верховного суда страны (SCJN), будучи полностью свободным.

После углубленного анализа этих вопросов 14 марта министры согласились с тем, что ордер на арест и формальное постановление о лишении свободы в отношении обеих женщин являются неконституционными.

Кроме того, они добавили из Верховного суда, что до сих пор власти не аккредитовали требования, установленные Конституцией для этой цели. Окончательное голосование по проекту было 11 за, единогласно.

ФОТО: ДАНИЭЛЬ АУГУСТО САНЧЕС/CUARTOSCURO.COM

В этой связи представители оппозиции, критики и политологи, а также журналисты напали на прокурора Герца Манеро, который призвал к его немедленной отставке после принятия резолюции.

Политолог и писатель Дениз Дрессер, со своей стороны, заявила, что голосование показало, что все дело якобы было вооружено самим прокурором, «в его личном кабинете мести». Поэтому он считал, что Герца Манеро следует «уволить, расследовать и судить, а не защищать».

Со своей стороны, активистка Марта Тагл добавила, что «и Герц, власти Генеральной прокуратуры CDMX и FGR, а также судебные органы, которые участвовали в деле, «должны быть расследованы и наказаны в соответствии с законами за злоупотребление властью и влияние на торговлю людьми».

Сенатор Лилли Теллез отметила, что «поздно, но, наконец, правосудие пришло от SCJN для #AlejandraCuevas и #LauraMorán», добавив, что она останется ждать, когда «справедливость прибудет в Мексику и Алехандро Герц будет немедленно удален», заключив, что «институты предназначены для служения общественности, а не для личных целях или для мести».

Фото: Андреа Мурсия//Куартоскуро

Тем временем аналитик Вероника Ортис поручила мексиканскому прокурору подготовиться к его отъезду из ФГР и подготовить свою защиту на случай, если ему придется предстать перед судом. «Прокурор, который преследует личных врагов и выдумывает преступления, несостоятелен», - написал он в своих официальных социальных сетях.

В дискуссию также вступил бывший президент Партии демократической революции (ПРД) Хесус Ортега, который заявил, что «в Мексике генеральный прокурор Республики использует свою должность для осуществления политических местей президента; для осуществления своих собственных; для того, чтобы избежать прозрачности его обширных наследия; и захватить других, которые ему не принадлежат», и, наконец, посчитал, что члены сената должны привлечь его к суду за его недавние действия.

Наконец, Хавьер Лосано, бывший министр труда и социального обеспечения на шестилетний срок Фелипе Кальдерон, адвокат и бывший сенатор Республики, вошел в модную тенденцию, который приветствовал решение судей первой инстанции.

Журналисты, политики и аналитики призвали к отстранению Алехандро Герца Манеро ФОТО: ПРЕЗИДЕНСИЯ/CUARTOSCURO.COM

Однако он заверил, что «они знали с тех пор, как председательствующий министр Артуро Сальдивар привлек дело в Верховный суд нации, что он оказывает ЛИЧНУЮ услугу непрезентабельному главе генерального прокурора Республики Герцу Манеро. Семейное и социальное давление было больше, чем обвинение в отправлении правосудия в этом суде».

Со своей стороны, Генеральная прокуратура Мехико лишь добавила, что проведет «углубленный анализ» действий государственных служащих до неоправданного лишения свободы женщин.

И они пояснили, что уважают резолюцию; что главная цель учреждения заключается в поиске истины о том, что только вынесенные приговоры относятся к уголовной ответственности; автономия прокуратуры; и постоянная самокритика в адрес которые представляют государственные служащие, работающие в FGJ-CDMX.

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