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вторник 29 март 2022
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Россия

Перу - Парагвай LIVE: минута за минутой последнего матча в Nacional для плей-офф

Сегодня, во вторник, 29 марта, сборная Перу встретится с последним матчем квалификации. Все подробности, доступ к стадиону, протоколы и время открытия стадиона мы расскажем здесь.

Newsroom Infobae

29 март 2022

Перу против Парагвая LIVE. Сегодня, во вторник, 29 марта, сборная Перу будет стремиться обыграть гуарани, чтобы занять желанное место утешительного матча против чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в решающем матче за последняя дата отборочного турнира в Южной Америке. Поединок будет проходить с 18:30 на Национальном стадионе в Лиме, где впервые после двух лет пандемии будет полно болельщиков, которые будут поощрять биколора от начала до конца. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на Latina Tv и Movistar Deportes по всему Перу, а в Гуарани приземляется канал, отвечающий за вещание будет осуществляться Tigo Sports.

МИНУТА ЗА МИНУТОЙ

- Более 40 000 болельщиков посетят Национальный стадион, чтобы внимательно следить за инцидентами важного матча между Перу и Парагваем, но болельщикам придется соблюдать ряд протоколов, таких как ношение трех доз вакцины против COVID-19

Более 40 000 болельщиков посетят Национальный стадион
Более 40 000 болельщиков посетят Национальный стадион

- Игроки перуанской футбольной команды прошли соответствующие молекулярные тесты, чтобы исключить любую инфекцию covid-19 в соответствии с мерами биозащиты, установленными ФИФА.

Молекулярные тесты сборной Перу
После тренировки на Национальном стадионе перуанская сборная была готова к матчу во вторник, 29 марта.

- Посмотрим? Луис Авинкула удивил всех тем, что его не рассматривали в двух одиннадцати, которые Рикардо Гарека выстроились перед матчем между Перу и Парагваем по отборочным турнирам Qatar 2022. «Болт» стартовал в Монтевидео и завершил 90 минут без каких-либо хлопот.

Infobae
Луис Авинкула выстроился на 90-й минуте матча Перу против Уругвая.

Команда Гуарани выходит на матч с пятью потерями среди них: руль Мигель Альмирон (Ньюкасл, Англия), капитан Густаво Гомес и защитник Блас Риверос.

Перу - Парагвай: пять потерь «Альбиррохи» в решающем матче отборочного турнира Катара-2022 (Фото: Reuters)
Перу - Парагвай: пять потерь «Альбиррохи» в решающем матче отборочного турнира Катара-2022 (Фото: Reuters)

— Рикардо Гарека уже определил бы свои одиннадцать в преддверии последнего матча с Парагваем.

Перу: Педро Галлезе — Луис Адвинкула, Карлос Самбрано, Александр Калленс, Мигель Трауко — Ренато Тапия — Серхио Пенья, Кристофер Гонсалес, Кристиан Куэва, Йошимар Йотун — Джанлука Лападула. DT: Рикардо Гарека.

Парагвай: Антони Сильва — Роберт Рохас, Иван Алонсо, Омар Альдерете — Ричард Санчес, Фабиан Бальбуена, Оскар Ромеро, Андрес Кубас, Ричард Ортис — Хулио Энсисо и Анхель Ромеро. DT: Гильермо Баррос Скелотто.

Infobae
Футбол - Copa America 2021 - Четвертьфинал - Перу - Парагвай - Стадион Олимпико, Гояния, Бразилия - 2 июля 2021 года Мигель Трауко из Перу в бою с анхелем Ромеро REUTERS/Диего Вара

- В ночь на понедельник, 28 марта, тысячи перуанцев отправились в Мирафлорес и исполнили традиционное «бандерасо»

Infobae
фото: ФПФ
Infobae
фото: ФПФ
Infobae
Перуанские болельщики подняли флаг перед матчем с Парагваем l Фото: @KVanessaHerrera

ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ

Имея 21 очко и пятое место в турнирной таблице, Перу имеет настоятельную миссию - выиграть местную команду albirroja, чтобы иметь возможность взять половину билета на чемпионат мира и сразиться с азиатской командой в июне за путевку в Катар.

Хотя цифры частично в их пользу, белые и красные должны будут выиграть только для того, чтобы попасть в утешительный поединок, но в случае ничьей им придется подождать, пока Колумбия (20) не обыграет Венесуэлу дома, а Чили (19) не сделает то же самое против Уругвая в Сантьяго.

Сборная инков находится в шаге от того, чтобы второй раз подряд провести утешительный поединок и снова попытаться выйти на чемпионат мира, всегда под управлением аргентинца Рикардо Гареки.

Напомним, что Перу квалифицировалась на чемпионат мира по футболу в России 2018 года, победив Новую Зеландию в утешительной схватке после 36 лет отсутствия на турнире.

ТАБЛИЦА ЛИДЕРОВ

Турнирная таблица отборочного турнира Катара 2022 года перед последней датой соревнований.
Турнирная таблица отборочного турнира Катара 2022 года перед последней датой соревнований.

МНОГОЛЮДНЫЙ ФЛАГ

В понедельник вечером сотни перуанских болельщиков прибыли в отель, где сосредоточена национальная сборная Перу, и развязали всю свою страсть и идолопоклонство к биколору и громко поддержали членов команды Рикардо Гареки, которые вышли поприветствовать и поблагодарить жест от двери отеля.

«Иллюзия все еще нетронута, она зависит только от нас!» , написал Луис Авинкула в своих социальных сетях.

В жизненно важном поединке Гарека объединится с опытным полузащитником Кристианом «Аладино» Куэвой и итальянско-перуанским нападающим Джанлукой Лападулой, чтобы попытаться сломать защиту гуарани на Национальном стадионе, куда ожидается прибытие более 40 000 местных болельщиков.

«Это еще не конец», — предупредил капитан и вратарь Педро Галлезе в Instagram.

Андре Каррильо выйдет из игры после травмы колена в результате поражения от Уругвая со счетом 1:0. Полузащитник Кристофер Гонсалес, из дома «Спортинг Кристал», заменит его.

В октябре 2020 года Парагвай и Перу сыграли вничью со счетом 2:2 в Асунсьоне в первом матче текущего раунда.



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