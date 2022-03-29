Перу - Парагвай LIVE: минута за минутой последнего матча в Nacional для плей-офф

Перу против Парагвая LIVE. Сегодня, во вторник, 29 марта, сборная Перу будет стремиться обыграть гуарани, чтобы занять желанное место утешительного матча против чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в решающем матче за последняя дата отборочного турнира в Южной Америке. Поединок будет проходить с 18:30 на Национальном стадионе в Лиме, где впервые после двух лет пандемии будет полно болельщиков, которые будут поощрять биколора от начала до конца. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на Latina Tv и Movistar Deportes по всему Перу, а в Гуарани приземляется канал, отвечающий за вещание будет осуществляться Tigo Sports.

МИНУТА ЗА МИНУТОЙ

- Более 40 000 болельщиков посетят Национальный стадион, чтобы внимательно следить за инцидентами важного матча между Перу и Парагваем, но болельщикам придется соблюдать ряд протоколов, таких как ношение трех доз вакцины против COVID-19

Более 40 000 болельщиков посетят Национальный стадион

- Игроки перуанской футбольной команды прошли соответствующие молекулярные тесты, чтобы исключить любую инфекцию covid-19 в соответствии с мерами биозащиты, установленными ФИФА.

После тренировки на Национальном стадионе перуанская сборная была готова к матчу во вторник, 29 марта.

- Посмотрим? Луис Авинкула удивил всех тем, что его не рассматривали в двух одиннадцати, которые Рикардо Гарека выстроились перед матчем между Перу и Парагваем по отборочным турнирам Qatar 2022. «Болт» стартовал в Монтевидео и завершил 90 минут без каких-либо хлопот.

Луис Авинкула выстроился на 90-й минуте матча Перу против Уругвая.

— Команда Гуарани выходит на матч с пятью потерями среди них: руль Мигель Альмирон (Ньюкасл, Англия), капитан Густаво Гомес и защитник Блас Риверос.

Перу - Парагвай: пять потерь «Альбиррохи» в решающем матче отборочного турнира Катара-2022 (Фото: Reuters)

— Рикардо Гарека уже определил бы свои одиннадцать в преддверии последнего матча с Парагваем.

Перу: Педро Галлезе — Луис Адвинкула, Карлос Самбрано, Александр Калленс, Мигель Трауко — Ренато Тапия — Серхио Пенья, Кристофер Гонсалес, Кристиан Куэва, Йошимар Йотун — Джанлука Лападула. DT: Рикардо Гарека.

Парагвай: Антони Сильва — Роберт Рохас, Иван Алонсо, Омар Альдерете — Ричард Санчес, Фабиан Бальбуена, Оскар Ромеро, Андрес Кубас, Ричард Ортис — Хулио Энсисо и Анхель Ромеро. DT: Гильермо Баррос Скелотто.

Футбол - Copa America 2021 - Четвертьфинал - Перу - Парагвай - Стадион Олимпико, Гояния, Бразилия - 2 июля 2021 года Мигель Трауко из Перу в бою с анхелем Ромеро REUTERS/Диего Вара

- В ночь на понедельник, 28 марта, тысячи перуанцев отправились в Мирафлорес и исполнили традиционное «бандерасо»

фото: ФПФ

фото: ФПФ

Перуанские болельщики подняли флаг перед матчем с Парагваем l Фото: @KVanessaHerrera

ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ

Имея 21 очко и пятое место в турнирной таблице, Перу имеет настоятельную миссию - выиграть местную команду albirroja, чтобы иметь возможность взять половину билета на чемпионат мира и сразиться с азиатской командой в июне за путевку в Катар.

Хотя цифры частично в их пользу, белые и красные должны будут выиграть только для того, чтобы попасть в утешительный поединок, но в случае ничьей им придется подождать, пока Колумбия (20) не обыграет Венесуэлу дома, а Чили (19) не сделает то же самое против Уругвая в Сантьяго.

Сборная инков находится в шаге от того, чтобы второй раз подряд провести утешительный поединок и снова попытаться выйти на чемпионат мира, всегда под управлением аргентинца Рикардо Гареки.

Напомним, что Перу квалифицировалась на чемпионат мира по футболу в России 2018 года, победив Новую Зеландию в утешительной схватке после 36 лет отсутствия на турнире.

ТАБЛИЦА ЛИДЕРОВ

Турнирная таблица отборочного турнира Катара 2022 года перед последней датой соревнований.

МНОГОЛЮДНЫЙ ФЛАГ

В понедельник вечером сотни перуанских болельщиков прибыли в отель, где сосредоточена национальная сборная Перу, и развязали всю свою страсть и идолопоклонство к биколору и громко поддержали членов команды Рикардо Гареки, которые вышли поприветствовать и поблагодарить жест от двери отеля.

«Иллюзия все еще нетронута, она зависит только от нас!» , написал Луис Авинкула в своих социальных сетях.

В жизненно важном поединке Гарека объединится с опытным полузащитником Кристианом «Аладино» Куэвой и итальянско-перуанским нападающим Джанлукой Лападулой, чтобы попытаться сломать защиту гуарани на Национальном стадионе, куда ожидается прибытие более 40 000 местных болельщиков.

«Это еще не конец», — предупредил капитан и вратарь Педро Галлезе в Instagram.

Андре Каррильо выйдет из игры после травмы колена в результате поражения от Уругвая со счетом 1:0. Полузащитник Кристофер Гонсалес, из дома «Спортинг Кристал», заменит его.

В октябре 2020 года Парагвай и Перу сыграли вничью со счетом 2:2 в Асунсьоне в первом матче текущего раунда.







