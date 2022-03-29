Перу против Парагвая: бесплатный вход в зональные парки Лимы, если вы приедете в футболке национальной команды

Благодаря матчу Перу против Парагвая, который поддерживает надежды перуанской команды на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре Сегодня, во вторник, 29 марта, будет бесплатный вход в одиннадцать зональных парков Лимы. Люди должны присутствовать в «бело-красной» рубашке, чтобы сделать это право действительным.

По данным службы Lima Park Service (Serpar), будут различные развлекательные услуги для семьи и друзей, а также десятки розыгрышей, которые наградят «лучших фанатов мира».

Участники смогут поиграть в спортивные плиты, согреться перед международной встречей, пообедать на площадках для барбекю, покататься на лошадях или кататься на лодках в лагунах, посетить животных на мини-фермах и мини-зоопарках, среди прочего, в зависимости от того, куда они поедут.

Часы работы 11 зональных парков Лимы с 6:45 до 18:00, сообщает Serpar.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОДИННАДЦАТИ ЗОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Зональный клуб Сан-Педро: высота 39 км Северопанамериканского шоссе в Анконе

Зональный клуб Huascarán: пересечение проспекта Авеню Революсьон в 200 милях в Вилья-Эль-Сальвадор

Зональный клуб Capac Yupanqui: проспект Арзола и проспект Аманкаес-Пролонгасьон Аманкаес в Римаке

Зональный клуб Синчи Рока: перекресток Юниверсити-авеню и Джамайка-авеню, в Комасе

Зональный клуб Huiracocha: проспект Просерес-де-ла-Индепенденсия, блок 12, в Сан-Хуан-де-Луриганчо

Зональный клуб Флор де Аманкаес: Av. 27 декабря с Флорой Тристан, в Вилья-дель-Мария-дель-Триунфо

Зональный клуб Манко Капака: 18 км проспекта Тупак Амару, в Карабайльо

Зональный клуб Huayna Cápac: пересечение проспекта Педро Миотта и проспекта Матео Пумакауа в Сан-Хуан-де-Мирафлорес

Зональный клуб Санта-Роза: Av. Алехандро Бертелло s/n 43 км от Северной Панамериканы, в Санта-Роза

Клубная зона Кауиде: Ав. де лос Паркес s/n Urb. Вальдивьезо, в Ате

Зональный клуб Lloque Yupanqui: пересечение проспекта Наранхал и проспекта Университария, в Лос-Оливос

ГИГАНТСКИЕ ЭКРАНЫ СМОТРЯТ МАТЧ ПЕРУ — ПАРАГВА

Серкадо де Лима

Муниципалитет Лимы (MML) будет транслировать Перу против Парагвая на трех гигантских экранах в рамках Волшебной водной цепи. Желающие должны будут приобрести билеты на Волшебную водную трассу через веб-сайт или приложение Entradas Lima.

Вилла Мария дель Триунфо

Муниципалитет Вилья-Мария-дель-Триунфо сообщил, что мероприятие пройдет на главной площади района с 15:00 у Женского памятника, расположенного в 7-м квартале проспекта Сальвадора Альенде.

Сан-Мигель

С 17:00 муниципалитет Сан-Мигель также установит гигантский экран на Арене 1 на Коста-Верде.

Эль Агустино

С 3.00 часов дня на главной площади района пройдут игры, конкурсы и призы.

Мирафлорес

Кеннеди Парк станет местом для гигантского экрана длиной 8 метров и шириной 4 метра. Принимая все меры биозащиты перед пандемией COVID-19, муниципалитет Мирафлорес подготовил отличную вечеринку, которая начинается за несколько часов до матча с художественного шоу, на котором будут представлены Лучо «Кучарита» Молина и его музыкальный ансамбль.

Вилла Эль Сальвадор

«Лучший болельщик в мире» сможет насладиться международной дуэлью в торговом центре César Vallejo. Мероприятие начинается в 15.00

Сан-Борха

В Parque de la Familia будет установлен гигантский экран, так что смотреть игру можно будет с 18:30. В коммуне уточнили, что употребление алкогольных напитков запрещено.

Пуэнте Пьедра

Муниципалитет Пуэнте-Пьедра проведет с 17:00 на площади Пласа-Майор мероприятие для всех своих соседей, чтобы насладиться знаменательной встречей.

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