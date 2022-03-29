Перу, Колумбия и Чили LIVE: где и как смотреть матчи последней даты отборочного турнира Qatar 2022

Перу, Чили и Колумбия станут главными героями этой последней даты эти квалификации, и сегодня они разыграют «золотой билет» на утешительный поедин в Катаре 2022. Сборная Перу встретится дома с Парагваем, имея преимущество в очке, которое может дать ей пропуск в следующий квалификационный этап, до тех пор, пока он одержит победу в Национальном Лиме. Колумбия должна разыграть все свои карты, сделать ставку на победу над Венесуэлой и дождитесь неблагоприятных последствий для тех, кто режиссер Рикардо Гарека. Чили — команда, которая действительно ожидает настоящего «чуда», потому что зависит от неблагоприятных результатов для белой рохи и кофеварки, другой просто выбивает его из гонки.

Таблица отборочных турниров в Катаре 2022 года выглядит следующим образом: Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай напрямую квалифицируются на чемпионат мира и отправятся только на свой последний матч, чтобы соответствовать процедуре.

Перу (21) на пятом месте, Колумбия (20) на шестом месте и Чили с 19 очками на 7-м месте имеют все шансы выйти в утешительный раунд, поэтому эти три команды приложат все усилия, чтобы одержать победу в своих матчах.

ПЕРУ ПРОТИВ ПАРАГВАЯ

Где и как смотреть: этот поединок пройдет в Лиме. Каналы вещания на перуанской территории будут: Latina TV и Movistar Deportes. В других странах вы можете посмотреть следующие каналы и расписание трансляций

Аргентина: 20:30 часов/Спортивная игра TYC, TyC Sports 2

Чили: 20:30 часов/Спортивное Го ТНТ, спортивный стадион ТНТ

Бразилия: 20:30 часов/Канайс Глобо, СЕЙЧАС НЕТ и Кларо, SportTV 3

Парагвай: 20:30 часов/Тиго Спортс

Колумбия: 18:30 часов/гол Каракол

Эквадор: 18:30 /Футбольный канал

Венесуэла: 19:30

Боливия: 19:30 /Тиго Спортс

США (Тихий океан): 16:30 /Спортивная сеть FUBO

Мексика: 17:30 часов/синий, чтобы пойти видео везде, Sky HD

Испания: 12:30 (среда 30 марта) /Movistar +, Лига чемпионов Movistar

КОЛУМБИЯ В.С.

Где и как смотреть: Еще одна игра с сердечным приступом, которая состоится в то же время (18:30 по колумбийскому времени/ 19:30 по венесуэльскому времени), будет транслироваться GOL Caracol и TLT на территории Венесуэлы.

Чтобы посмотреть Caracol TV, вам сначала нужно зарегистрироваться на Caracoltv.com и перейти в верхний правый угол, где написано «Live Signal». Вы нажимаете на опцию «Играть» и все. Хотя сигнал предназначен для территории Колумбии, вы можете увидеть его через доверенного кабельного оператора.

Сигнал Caracol TV можно увидеть на: TDT (канал 14.1, канал 14.2 и канал 14.4), DIRECTV (канал 132 и канал 1132), Claro TV (канал 106 и канал 109) и Movistar (канал 156, канал 816 и канал 166).

Если вы живете в Венесуэле, La Tele Tuya, или просто TLT, является каналом подписки в Каракасе и отвечает за трансляцию всех матчей сборной Венесуэлы. Узнайте, как настроить его в Венесуэле ниже.

На DTT, канал 23.2 (SD)

На телеканале Мовистар, 143 канал.

На канале CANTV, 11 канале и 602 канале (HD).

Интерсателлит, канал 103.

Простой телевизор, канал 119.

ЧИЛИ ПРОТИВ УРУГУ

Где и как смотреть: сборная Чили выпрыгивает на корт стадиона Сан-Карлос-де-Апокиндо, чтобы встретиться с «селестой», уже прошедшей квалификацию на чемпионат мира. На южной территории и чарруа дуэль будет сыграна в 18:30 часов и будет транслироваться на Chilevisión на территории Чили и на VTV в Уругвае

Chilevisión на территории Чили вы можете смотреть его совершенно бесплатно через телеканал, планшет или мобильный телефон.

Если вы живете в Чили, вы сможете смотреть канал Chilevisión, вы сможете получить доступ к этим знакам.

Видеомагнитофон: Канал 21 (Сантьяго) /711

Прямое ТВ: канал 151/1151

Мовистар: Канал 121/811

Очистить: канал 55/555

Энтель: Канал-66

Мир: канал 15/515

GTD/Телсур: канал 21/27

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ