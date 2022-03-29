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вторник 29 март 2022
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Россия

Педро Кастильо после отклонения ходатайства о вакансии: «Я призываю всех закрыть эту страницу»

Президент заявил, что уважает решение тех, кто проголосовал за его отстранение,

Newsroom Infobae

29 март 2022
Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

В этот понедельник, после почти 8 часов работы в Конгрессе Республики, было принято решение о том, что президент Республики Педро Кастильо не будет освобожден. Именно поэтому президент Педро Кастильо приветствовал тот факт, что «мудрость, ответственность и демократия» возобладали, после того как Конгресс отклонил выдвинутое против него ходатайство о вакансии.

«Я приветствую тот факт, что мудрость, ответственность и демократия взяли верх. Я признаю парламентариев, проголосовавших против этой вакансии, и уважаю решение тех, кто это сделал. Я призываю всех закрыть эту страницу и работать вместе для решения больших задач страны», — написал президент Республики Перу Педро Кастильо

И, как известно, 55 голосами за, 54 против и 19 воздержавшихся, национальное представительство отклонило многопартийное предложение, направленное на отстранение Педро Кастильо Терронеса от должности.

Кто стоял за вакансией?

Ходатайство о вакансии было выдвинуто Хорхе Монтойей (Народное обновление) и было подписано 50 законодателями со скамеек Народного обновления, Фуэрса Популяр, Сомос Перу, Avanza Pais, Podemos Peru и Alianza para el Progreso.

Это была вторая попытка отстранить Педро Кастильо от должности президента Республики на фоне постоянных трений между исполнительной и законодательной властью с момента вступления президента в должность главы правительства 28 июля прошлого года.

В декабре 2021 года при поддержке 29 парламентариев из разных политических групп было подано первое предложение о вакансии, объявленное Патрисией Чиринос (Avanza Pais). Однако он не набрал 52 голоса, необходимых для его принятия.

Что сказал Педро Кастильо, когда появился на конгрессе?

В ходе своей защиты президент Республики Педро Кастильо Терронес утверждал, что выдвинутое против него ходатайство о вакансии не имеет фактической поддержки и что оно основано на «предвзятых журналистских репортажах», в которых не представлены доказательства преступлений.

«Ходатайство было выдвинуто главным образом на основе предвзятых, противоречивых и неподтвержденных журналистских сообщений. Нет никаких доказательств, подтверждающих какие-либо нарушения. Это ходатайство является лучшим примером того, как судебному разбирательству в СМИ удалось добиться признания ходатайства о вакансии», - сказал он.

«В этом приложении я повторю то, что говорили наши предки кечуа, прежде чем приступить к выполнению большой задачи: хук умалла хук сункилла и хук макилья! Одна сила, одно сердце и одно направление! Конгрессмены, я прошу вас: голосуйте за демократию, голосуйте за Перу, голосуйте против нестабильности», — заявил президент Перу.

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