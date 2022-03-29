Педро Кастильо после отклонения ходатайства о вакансии: «Я призываю всех закрыть эту страницу»

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

В этот понедельник, после почти 8 часов работы в Конгрессе Республики, было принято решение о том, что президент Республики Педро Кастильо не будет освобожден. Именно поэтому президент Педро Кастильо приветствовал тот факт, что «мудрость, ответственность и демократия» возобладали, после того как Конгресс отклонил выдвинутое против него ходатайство о вакансии.

«Я приветствую тот факт, что мудрость, ответственность и демократия взяли верх. Я признаю парламентариев, проголосовавших против этой вакансии, и уважаю решение тех, кто это сделал. Я призываю всех закрыть эту страницу и работать вместе для решения больших задач страны», — написал президент Республики Перу Педро Кастильо

И, как известно, 55 голосами за, 54 против и 19 воздержавшихся, национальное представительство отклонило многопартийное предложение, направленное на отстранение Педро Кастильо Терронеса от должности.

Кто стоял за вакансией?

Ходатайство о вакансии было выдвинуто Хорхе Монтойей (Народное обновление) и было подписано 50 законодателями со скамеек Народного обновления, Фуэрса Популяр, Сомос Перу, Avanza Pais, Podemos Peru и Alianza para el Progreso.

Это была вторая попытка отстранить Педро Кастильо от должности президента Республики на фоне постоянных трений между исполнительной и законодательной властью с момента вступления президента в должность главы правительства 28 июля прошлого года.

В декабре 2021 года при поддержке 29 парламентариев из разных политических групп было подано первое предложение о вакансии, объявленное Патрисией Чиринос (Avanza Pais). Однако он не набрал 52 голоса, необходимых для его принятия.

Что сказал Педро Кастильо, когда появился на конгрессе?

В ходе своей защиты президент Республики Педро Кастильо Терронес утверждал, что выдвинутое против него ходатайство о вакансии не имеет фактической поддержки и что оно основано на «предвзятых журналистских репортажах», в которых не представлены доказательства преступлений.

«Ходатайство было выдвинуто главным образом на основе предвзятых, противоречивых и неподтвержденных журналистских сообщений. Нет никаких доказательств, подтверждающих какие-либо нарушения. Это ходатайство является лучшим примером того, как судебному разбирательству в СМИ удалось добиться признания ходатайства о вакансии», - сказал он.

«В этом приложении я повторю то, что говорили наши предки кечуа, прежде чем приступить к выполнению большой задачи: хук умалла хук сункилла и хук макилья! Одна сила, одно сердце и одно направление! Конгрессмены, я прошу вас: голосуйте за демократию, голосуйте за Перу, голосуйте против нестабильности», — заявил президент Перу.

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