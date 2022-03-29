Норма Ярроу руководствуется фейковыми новостями во время полуцикла и обвиняет Гильермо Бермехо в развязывании «вооруженной борьбы»

Он катался на коньках! Норма Ярроу была очень вызывающей, когда выражала свою позицию перед пленарным конгрессом во время дебатов второе ходатайство о вакансии против Педро Кастильо. Парламентарий, не колеблясь, процитировала «новостной сюжет», не понимая, что совершает серьезную ошибку.

Во время своего выступления парламентарий не стеснялась создать впечатление, где «новость» заключалась в том, что Гильермо Бермехо якобы будет вести вооруженную борьбу в случае освобождения президента. Однако никто не сказал Ярроу, что это фейковые новости.

Будучи уверенным в этом источнике информации, конгрессмен был очень энергичен, указывая на парламентария и нападая на него Гильермо Бермехо поощрять эти действия. К сожалению, Норма Ярроу не очень хорошо проверила информацию и допустила ошибку, которая останется в политической истории.

Оказывается, эта ложная новость вышла со страницы, очень похожей на страницу газеты La República, той же самой, которая копировала типологии, цвета и даже стиль в редакции.

«Фейковые новости из Перу и мира. Это говорит о пародии», - говорится в описании на той странице, где конгрессвумен позволила себе ориентироваться лицом к лицу с Бермехо.

Но о чем говорилось в ложной информации? На этой странице, которая распространяет свой контент через Twitter, в новостях говорилось, что Гильермо Бермехо попросил своих «свит» подождать за пределами конгресса, в случае, если они приедут в Кастильо, они пойдут протестовать.

«Гильермо Бермехо: «Если конгресс коров Кастильо, мы возобновим вооруженную борьбу. Конгрессмен свободного Перу попросил своих партизанских хозяев МЛ-19 оставаться вне конгресса до конца голосования в парламенте #VancanciaYa», - вот что было прочитано на фальшивой странице.

Одна деталь, которую упустил из виду парламентарий, который, возможно, спас ее из этого тупика и осознал ошибку, заключается в том, что Гильермо Бермехо больше не принадлежит к рядам Peru Libre, несколько месяцев назад он и другие парламентарии создали Демократическое Перу.

ГИЛЬЕРМО БЕРМЕХО ОТВЕЧАЕТ ПОСЛЕ ФЕЙКОВОГО НОВОСТНОГО СООБЩЕНИЯ

Когда он узнал, что его называют практически «революционером», Гильермо Бермехо использовал свои социальные сети, чтобы высказаться против обвинений Нормы Ярроу.

В нескольких строках конгрессмен заверил, что эти манипуляции «становятся жалостью».

«Нет ничего веселее, чем видеть игрока переворота со ссылкой на фальшивый аккаунт, чтобы сказать, что она призвала к вооруженной борьбе, если они освободят президента. Наше оружие — разум, правда и люди, которые нас сопровождают. То, что вы, фашисты, уже происходит с жалостью», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

До сих пор конгрессвумен не вышла для дачи показаний по поводу «промаха», который она сделала, руководствуясь ложной информацией.

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