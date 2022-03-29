Нестор Вильянуэва слушает в прямом эфире аудио с участием его с другим танцором

Нестор Вильянуэва все еще находится в эпицентре шторма после связанный с бывшей актрисой фильма для взрослых Софией Каверо. Кумбиамберо выступил в программе Amor y Fuego, чтобы уточнить, что он не поддерживал дружбу с коллегой-танцором и что они познакомились в день ампая через общего друга.

Он также отказался поддерживать с ней интимные отношения, как это подразумевалось с момента появления изображений. С другой стороны, певец все время давал понять, что он намерен восстановить брак с Флорчитой Поло, поэтому не будет много вникать в эту тему.

Когда Родриго Гонсалес и Джиджи Митре попросили его отправить жене сообщение с извинениями, Нестор сказал, что поговорит с ней на четырех стенах, чтобы попытаться разрешить их разногласия, особенно сейчас, когда она публично указала, что подаст на развод.

Однако тема Флорситы и Софии Каверо была не единственной вещью, которую они играли в программе, потому что, по словам главного информационного директора Amor y Fuego, Нестор Вильянуэва имел близкие отношения с танцовщицей Тесси.

Чтобы убедиться, что между ними существует или существует больше, чем дружба, сначала постановка отправляет вам скриншот разговора, который был бы у обоих.

Кумбиамберо сначала отрицал какие-либо отношения с молодой женщиной, указывая, что он не знает, о чем они говорят. По этой причине Родриго Гонсалес решил сменить тему, поскольку у него не было никаких конкретных доказательств.

После того, как Нестор Вильянуэва попрощался с программой и собирался покинуть Willax Televisión, звук, полученный в результате производства, вызвал фурор на съемочной площадке программы, поэтому они, не колеблясь, снова принесли кумбиамберо.

В этом аудио вы можете услышать, как все еще муж Флорчиты Поло просит свою спутницу снизить яркость телевизора, потому что какая-то фигура, которую он не хотел бы запечатлеть каким-то телевизионным репортером, могла сиять через окно.

Прослушав этот материал, кумбиамберо только успел сказать, что он разговаривает со многими людьми и что в этом нет ничего плохого, и что он не помнит, как вел этот разговор. « Я не помню этого разговора... У меня чистая совесть, я не сделал ничего плохого », - сказал он.

ПОЛО FLORCITA ДОБИВАЕТСЯ РАЗВОДА

После ампая, в которой снялся Нестор Вильянуэва, Флорсита Поло решила начать бракоразводный процесс, о чем она объявила во время интервью программе En Boca de Todos, где сказала, что разочарована отцом своих детей.

« На самом деле у нас родительская стадия, я была разлучена с Нестором на три месяца, вскоре полностью развелась, нас объединяют только наши дети. Я уже начинаю бракоразводный процесс », - ответил он.

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