Наталья Мерино: Что такое «радужный ребенок»?

До конца марта «влиятельная» и создательница блога Cinnamonstyle Наталья Мерино поделилась новостями о своей беременности в социальных сетях. Эта новость была получена ее подписчиками с поздравлениями и посланиями любви к ней и ее партнеру. В одном из видео, которым он поделился в своем официальном аккаунте Tiktok, он показал запись, в которой выразил свое счастье на этом новом этапе. В описании публикации он написал «радужный малыш». То, что может быть ласковым термином для обозначения этого факта, имеет трогательное значение, с которым некоторые женщины могут чувствовать себя отождествленными.

ЧТО ТАКОЕ РАДУЖНЫЙ РЕБЕНОК?

Это термин, используемый, когда женщина снова забеременеет после потери ребенка в течение первого периода беременности. Название «радуга» приобретает ценность, потому что считается, что когда происходят такие печальные события, женская фигура переживает состояние печали и печали, которые невозможно преодолеть за короткое время.

Вот как многие женщины, пережившие этот момент, используют термин «радужный ребенок», чтобы выразить свое счастье в том, что они испытывают.

Наталья Мерино Cinnamonstyle. Инстаграм.

ЛА ПЕРДИДА ДЕ НАТАЛЬЯ МЕРИНО

Через свои цифровые платформы «влиятельная личность», известная как стиль корицы, рассказала своему сообществу последователей, что она перенесла потерю своего ребенка, выразив желание стать матерью и что случившееся причинило ей огромную боль. Она получила любовь и поддержку своих поклонников и других создателей контента, которые послали ей послания силы, чтобы столкнуться с этим моментом.

¿QUIÉN ES НАТАЛЬЯ МЕРИНО?

Она является одним из самых известных цифровых создателей в Перу. Она приобрела популярность после того, как запустила свой блог о стиле жизни и моде, который действует до сих пор. Под своим личным брендом Cinnamonstyle он стал известен по всей стране и за рубежом. Затем он присоединился к сообществу YouTube, где делится влогами о своей повседневной жизни и важных событиях, которые посещает.

Наталья Мерино Cinnamonstyle. Инстаграм.

Он снимался в кампаниях с известными компаниями страны. В 2018 году он запустил Cinnamonfest, мероприятие, в котором приняли участие певцы и творцы из Интернета, а также выставочные стенды, в которых участвовали местные бренды. Натали Мерино присоединилась к шоу, поющим и танцующим под свой «roast yourself challenge», который имеет более миллиона просмотров.

В сентябре 2017 года блогер поделилась на своем канале YouTube днем, когда ее нынешний муж Себастьян Герреро сделал ей предложение. Она отправилась в заведение, где должна была снять видео для своего канала. Она не ожидала, что через несколько минут ее партнер будет ждать ее в маленьком саду с кольцом, чтобы попросить стать его женой.

В октябре 2018 года перуанская ютубер поделилась всеми подробностями, которые она пережила в день своей свадьбы. От ее первого танца с Себастьяном до вечеринки, организованной в честь ее любви. Одним из самых ярких моментов пользователей социальных сетей стало ее платье, сделанное перуанским дизайнером Ноэ Бернаселли. Она с помощью друзей решила разрезать свой костюм, чтобы она могла легко двигаться во время застолья.

НАТАЛЬЯ МЕРИНО В ИНСТАГРАМ

Коммуникатор имеет более 620 000 подписчиков на ее официальном аккаунте в Instagram. Если говорить о ее канале на YouTube, то с момента запуска в марте 2013 года она собрала более 870 000 подписчиков. Теперь она присоединилась к Tiktok, где делится своим «GRWM» («Приготовьтесь со мной»), в котором она показывает свои повседневные образы.