Линия метро 12: правительство CDMX заверило, что восстановление будет завершено в этом году

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо заверила, что до конца 2022 года будет завершена реабилитация 12 линии коллективной транспортной системы (СТК) метро, тем самым восстановив обслуживание граждан.

Во время пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня этого понедельника, 28 марта, местный президент сообщил, что все участники стремятся уложиться в установленные сроки, чтобы процессы начали ускоряться, не пренебрегая строительством.

Информация в разработке...

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: