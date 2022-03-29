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Россия

Линия метро 12: правительство CDMX заверило, что восстановление будет завершено в этом году

Глава правительства Мехико встретился с компаниями, руководством коллективной транспортной системы метро и Секретариатом работ и услуг для продолжения координации реконструкции «золотой линии»

Newsroom Infobae

28 март 2022

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо заверила, что до конца 2022 года будет завершена реабилитация 12 линии коллективной транспортной системы (СТК) метро, тем самым восстановив обслуживание граждан.

Во время пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня этого понедельника, 28 марта, местный президент сообщил, что все участники стремятся уложиться в установленные сроки, чтобы процессы начали ускоряться, не пренебрегая строительством.

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