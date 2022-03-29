Член Piso 21 подтвердил, что он станет отцом впервые после долгого процесса: «Каждое усилие имеет свою награду»

В 2022 году несколько колумбийских знаменитостей дебютируют в качестве родителей, в том числе Камило Эчеверри, считая часы встречи с Индиго, а также с одним из членов успешной группы Piso 21.

Это Пабло Мехия Бермудес, который воспользовался празднованием второй годовщины своих отношений с актрисой и моделью Стефанией Стегман, чтобы сказать своим друзьям и подписчикам, что они впервые станут родителями.

Информация была опубликована обоими ими в видеоролике в Instagram, в котором они упомянули, что, несмотря на короткую помолвку, около года назад они решили пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы забеременеть.

Позже певец из Piso 21 и его девушка показали подробности всей процедуры, которая дала им возможность впервые стать родителями, поскольку они записывали все с первого дня.

«Если вам интересно, зачем все эти инъекции и почему мы так часто ходили в клинику, это потому, что наша беременность не такая, к которой мы все привыкли. Вот где врач переводит нас к нашему будущему ребенку (...) Теперь пришло время подождать 15 дней и провести тест», - объяснил Пабло Мехия, показывая процесс оплодотворения.

Итак, Стефания Стегман сдала соответствующий тест на беременность, и ее реакция на то, что она узнала, что она будет матерью, заставила не один плакать. Затем настала очередь для молодого музыканта услышать новости, и он тоже плакал от волнения.

Кроме того, они поделились одним из последних ультразвуковых снимков, которые сделала будущая мать, хотя точно не выяснили, как долго они беременны.

Пабло Мехия и его девушка не привыкать к критике со стороны тех, кто считает, что создавать семью за такое короткое время - плохая идея. Однако в этом видео они также задали вопросы и дали понять, почему они вместе.

Стоит отметить, что, как отметил Стегман, он был рядом с также жюри «X Factor», когда ему срочно сделали операцию, после того как стало известно, что певец задел его подколенную артерию, расположенную по направлению к колену, поэтому ему чуть не ампутировали ногу.

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