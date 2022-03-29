Закон о масках на самолетах и поездах привлекает спрос со стороны республиканцев

(Bloomberg) Почти два десятка штатов США подали иск об отмене федерального мандата на ношение маски в общественном транспорте, обвинив администрацию Байдена в игнорировании ее неудач в суде и «абсолютном пренебрежении» к ограничениям своей власти в условиях пандемии covid-19.

В иске, поданном во вторник в федеральный суд Тампы, штат Флорида, утверждалось, что директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски и министр здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерра не имеют полномочий заставлять пассажиров самолетов, поездов и лодок носить маски .

«Даже такие штаты, как Калифорния, объявили о прекращении действия своих мандатов на маскировку», — говорится в жалобе штатов, возглавляемых в основном республиканцами, включая Флориду, Алабаму и Луизиану. «Несмотря на это, CDC беззастенчиво оставляет свой мандат нетронутым». Они заявили, что администрация продемонстрировала «поразительный уровень непримиримости».

CDC отказался комментировать иск. Срок действия правила истек 18 марта, но администрация продлила его до 18 апреля.

Продление происходит по мере того, как штаты США ослабляют ограничения после резкого снижения числа случаев заболевания с январского пика, вызванного омикронным вариантом коронавируса. Почти 1 миллион американцев умерли от covid за последние два года, и сотни других продолжают умирать каждый день.

Дело Флорида против Валенски, 22-cv-00718, окружной суд США, Средний округ Флориды (Тампа).

Оригинальное примечание:

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