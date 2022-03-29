Маноло Рохас раскрывает, что Андрес Уртадо не закончил пожертвовать 2000 долларов Моник Пардо: «Он дал инициал»

Маноло Рохас заверил, что Андрес Уртадо не дал полную сумму 2000 тысяч долларов в пользу Моник Пардо, которая организует мероприятие в поддержку здоровья, так как она находится в плохом состоянии здоровья и где присутствовали различные перуанские художники.

Напомним, что во время последнего выпуска своей программы «Суббота с Андресом» ведущий напомнил, что он дал комедийному актеру 2000 долларов. «Моник, на всякий случай, я дал Маноло Рохасу 2000 долларов и она даже не положила сюда логотип моего шоу», - сказала ведущая.

Однако во время интервью местному СМИ перуанский актер указал, что ему дали только инициал этих денег, и попросил телеведущего пополнить сумму, поскольку день мероприятия приближается.

«Андрес Уртадо сотрудничал, но его там не хватает, он не дал первоначального ничего больше, поэтому мы надеемся, что г-н Андрес Уртадо завершит то же самое, что вышел его рот. Никто не заставлял его говорить такую сумму», - начал говорить актер для газеты La República.

Он также признал, что Андрес Уртадо является благотворительным человеком и что намерен помочь певцу, но что все еще ждет остальных денег, чтобы не возникло недоразумений, потому что в конце концов Моник Пардо может подумать, что его ограбили.

«Джентльмен только что дал небольшой инициал, я надеюсь, что он выполнит его или даст Моник или приходит, потому что я знаю, что он очень щедр, но что он не говорит этого, потому что это заставляет меня выглядеть плохо. То, что он намерен сотрудничать, он делает. Он признан за то, что отпустил все, и я надеюсь, что он сможет завершить указанную сумму», - добавил он.

Наконец, он не колеблясь бросил вызов бизнесмену. «Я призываю вас дать сумму, которую вы сами произнесете. Тогда Моник задается вопросом, где остальные. Нет, он подумает, что я ворую у него. Тебя любит Андрес, но он подчиняется».

Следует отметить, что мероприятие состоится в этот четверг, 30 марта, в Барранко, и в нем примут участие Фернандо Армас, Мелкочита, Бетина Онето, Мигелито Барраса, Эрнесто Пиментель, а также другие комики, певцы и артисты.

Андрес Уртадо дал Маноло Рохасу деньги для Моник Пардо. (Фото: инстаграм)

АНДРЕС УРТАДО РАССКАЗАЛ ПОДРОБНОСТИ СВОЕЙ ВСТРЕЧИ С ПЕДРО

Андрес Уртадо отметил, что Педро Кастильо принял его в правительственном дворце, чтобы обсудить здоровье детей, больных раком. По словам телеведущего, президент не может принять детей, потому что не хочет, чтобы это использовалось в качестве политической атаки накануне новых дебатов о вакансии президента.

«(Кастильо) Он еще не дал мне назначения, потому что по логике вещей страна тронута вопросом вакансии; но дети не могут ждать. Это еще больше, это очень серьезная проблема, это проблема рака, потому что для этих детей нет лекарств. Так что мне пришлось ждать, когда пройдет вся эта преподобная фигня, вся эта президентская штука со всеми этими людьми», - сказал он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Сьюзи Диас просит, чтобы они перестали критиковать Софию Каверо, танцовщицу ампай с Нестором Вильянуэвой: «Не говори о ней плохо »