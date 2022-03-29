Лилли Теллез заверила, что AMLO не отдала своему сенату: «Меня оставили в долгу»

Лилли Теллес стала одним из самых сильных противников президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), несмотря на то, что она была частью Национального движения возрождения (Морена), чтобы получить место в Сенате.

Из своих социальных сетей законодатель, теперь из Партии национального действия (PAN), ответил коммуникатору Фернанде Тапиа, которая заверила, что Теллез был «плюриноминальным» » сенатор, термин, который она не понравилась политику из Соноры.

Она заверила, что вела предвыборную кампанию и выиграла голосование граждан в качестве «внешнего кандидата», поскольку никогда официально не аффилировала с Мореной. Он также заявил, что Лопес Обрадор не назначал ему никакой политической должности, напротив, это даже был его долг.

«Привет @TapiaFernanda Я не многомандатный; я агитировал и выиграл голосование в качестве внешнего кандидата, не связавшись с Мореной. Президент Лопес Обрадор пригласил меня бороться с сенатом, он мне ничего не дал, напротив, я остался в долгу. Приветствую», — написал Теллез.

(Фото: твиттер)

Пользователи усомнились в этом сообщении и заверили, что если бы я не заручился поддержкой федерального президента, я бы не стал сенатором. Они также вновь заявили, что не будут голосовать за нее, если она будет добиваться всенародно выборной должности.

«Попросите еще раз проголосовать, если это правда, что вы победили, по крайней мере, теперь они не будут моей или моей семьей, а также несколькими друзьями и их семьями»; «И они проголосовали за вас, потому что голосовали за MORENA, а не за вас. Вы увидите это сейчас в PAN»; «Вы выиграли благодаря эффекту Лопеса Обрадора, прежде чем вас никто не узнал», - были некоторые комментарии.

Это было не единственное сообщение, которым поделился сенатор Паниста. За несколько часов до этого он отпраздновал освобождение Алехандры Куэвас, обвиняемой в участии в убийстве брата Алехандро Герца Манеро, главы Генеральной прокуратуры (ФГР), которого обвинили в нарушениях в деле.

В первом твите он призвал отстранить Герца Манеро за использование федеральных учреждений в личных целях, поэтому его уход станет своего рода правосудием для Мексики.

«Поздно, но в конце концов правосудие пришло от SCJN для #AlejandraCuevas и #LauraMorán. Теперь я надеюсь, что правосудие скоро придет в Мексику и Алехандро Герц будет немедленно отстранен от должности. Учреждения предназначены для обслуживания общественности, а не для личных целей или для мести», - сказал Теллез.

Лилли Теллез отозвала жалобу на Герца Манеро, чтобы добиться суда по импичменту против него (Фото: Twitter)

Впоследствии он напомнил о жалобе, которую он подал в Палату депутатов с целью инициировать процесс импичмента в отношении Генерального прокурора, который должен быть одобрен Подкомитетом по предварительной экспертизе, инстанцией, которая была создана на прошлой неделе, и настоятельно призвал уделить первоочередное внимание его просьбе.

«Почти две недели назад был создан подкомитет Палаты депутатов по предварительной экспертизе, орган, отвечающий за анализ ходатайств об импичменте. Надеюсь, что вскоре они вынесут решение по моей жалобе на прокурора Герца, потому что он должен быть отстранен от должности и дисквалифицирован», - повторил законодатель.

Спустя почти два года после ухода из Морены Марко Кортес, национальный лидер ПАН, приветствовал Теллеса и отпраздновал его принадлежность к партии альбиазул. «Я признаю вашу работу, вашу приверженность нашим идеалам и знаю, что вместе мы продолжим защищать Мексику», - сказал он. Он добавил, что у него много совпадений с сенатором от Соноры, поэтому считает, что это будет сильная оппозиция правительству Мореносты.

Со своей стороны новая паниста поблагодарила общенационального лидера и заверила, что готова выполнять свои обязанности. Он также напомнил об одном из основателей, Мануэле Гомесе Морине, и указал, что, как и он, хочет «трогать души» и бороться за достоинство мужчин и женщин.

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