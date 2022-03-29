Леви против Дюжена: французский философ обвиняет интеллектуального наставника Путина в антисемитских и расистских дебатах

Вот уже почти полвека философ Бернар-Анри Леви является одним из самых заметных представителей общественной интеллигенции во Франции. Он самый известный, провокационный и почитаемый современный философ. Недавно он похвалил президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье своей страны, Journal du Dimanche, президента Украины Владимира Зеленского: «Его юмор, который не покидает его, даже если идет дождь ракетами».

Зеленский напоминает других известных философу борцов за свободу, которые «научились вести войну, не полюбив ее». «Этот человек стал кошмаром для Путина. Если мы отправим ему столь необходимое оружие, самолеты и оборону, он может стать тем человеком, который его кончает», - добавил он.

Со своей стороны, Александр Дугин является интеллектуалом, который стал одним из самых влиятельных Владимир Путин . Дэвид Фон Дреле в своей колонке для The Washington Post описал, что «интеллектуальное влияние Дугина на российского лидера хорошо известно близким ученым постсоветского периода, среди которых он иногда называет 60-летнего Дугина «мозгом Путина». Его творчество также знакомо европейским «новым правым», из которых Дугин был ведущей фигурой почти три десятилетия, и американским альт-правым».

Последние 20 лет именно он создавал истории, необходимые для того, чтобы глава российского государства закрепился у власти. В книге, написанной им в 1997 году под названием «Основы геополитики: геополитическое будущее России», говорится: «Российские акторы должны способствовать расовым, религиозным и секционным разногласиям в Соединенных Штатах, одновременно продвигая изоляционистские группировки этой страны. В Британии психологические операции должны быть сосредоточены на обострении исторических разногласий с континентальной Европой и сепаратистскими движениями в Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Западную Европу, тем временем, должна привлекать в Россию привлекательность природных ресурсов: нефти, газа и продовольствия. НАТО рухнет изнутри».

Но с его совершенно другими точками зрения уже сталкивались три года назад.

Именно по приглашению Института Nexus, одной из самых престижных интеллектуальных организаций, поддерживающих дух европейского гуманизма, в октябре 2019 года он отпраздновал свое 25-летие публичным симпозиумом, который открылся интеллектуальным поединком между двумя философами Бернар-Анри Леви и Александром Дугином.

Александр Дугин — интеллектуал, оказавший большое влияние на Владимира Путина

Дебаты Дугина начинаются так: «Я думаю, что мы приближаемся к концу гегемонии Запада, правления США или глобального либерализма. Я хотел бы спросить его, почему он продолжает защищать эту все более открыто нигилистическую систему, почему он борется за эту декадентскую, разлагающуюся современность и почему он вкладывает всю свою интеллектуальную силу в ее защиту».

«Я борюсь за политическую современность, потому что это демократия, свобода, равенство между женщинами и мужчинами, секуляризм и т. Д.», - отвечает француз. «Хотя политическая современность, вероятно, переживает кризис, я отвергаю идею ее необратимого упадка и, что еще хуже, ее исчезновения. И я отвергаю его, потому что твердо верю, что выживание либеральной демократии — это преимущество для всего мира ».

Леви говорит ему, что они оба думают противоположно по большинству вопросов. «Но я признаю его важность, по крайней мере, на российской сцене. Вот почему я вас внимательно прочитал. А для меня олицетворение сегодняшнего нигилизма — это ты. И твои друзья. И евразийское течение. И болезненная атмосфера, которая наполняет ваши книги. И как она растворяет саму идею прав человека, личных свобод, особенностей в некоторых крупных блоках сообщества, великих религий, священных истоков».

«Я оспариваю, что тема свободы — это человек», — отвечает Дугин. «Например, в нашей русской традиции субъект свободы или человеческий субъект не является индивидуальным, а коллективным. И это было во времена царей, которые определялись церковью, а затем коммунизмом. Но коллективная идентичность всегда доминировала в нашей культуре. (...) Я просто сомневаюсь, что единственный способ интерпретировать демократию — это как правление меньшинства против большинства, что единственный способ интерпретировать свободу — это индивидуальная свобода, и что единственный способ интерпретировать права человека — это проецировать современную, западную, индивидуалистическую версию того, что значит быть человеком в других культуры».

Но Леви противоречит этому: «Я достаточно дружу с Россией, чтобы знать, что то, что вы только что сказали о месте субъективности в русской традиции, не соответствует действительности . У вас также есть традиции Герцена, Пушкина, Тургенева, часть Сахарова, вся славная традиция диссидентов, которые боролись против тоталитаризма Советского Союза и вели эту борьбу во имя индивидуальности, прав субъекта и прав человека. Итак, что такое демократия? Это правительство большинства, а также правительство меньшинства. Это очень сложная архитектура, которая развивается с течением времени, которая обогащается, и разница между демократией и всеми видами авторитаризма, включая нынешний авторитаризм Путина в России».

Бернар-Анри Леви был одним из самых заметных общественных интеллектуалов во Франции

Он добавляет: «У нас лучшее определение нигилизма в нашей памяти. Это Россия, в которой 24 миллиона человек погибли во время Великой Отечественной войны. Это Европа, оккупированная нацизмом. И это евреи, мой народ, почти истребленный, ничтожен худшими нигилистами всех времен. Да, существует истинное определение нигилизма, а именно: те, кто совершил эти преступления. И эти люди, эти нацисты, не пришли с небес . Они пришли от идеологов. Карл Шмитт. Шпенглер. Стюард Чемберлен. Карл Хаусхофер. Все люди, которых мне жаль видеть, что вы нравитесь, цитируют и воспринимают их слова как вдохновение . Поэтому для меня, когда я говорю, что вы нигилист, когда я говорю, что Путин - нигилист, когда я говорю, что в Москве царит болезненная атмосфера нигилизма (которая, кстати, порождает некоторые реальные смерти: Анна Политковская, Борис Немцов и многие другие, погибшие в Москва или Лондон), я так серьезно говорю. И я хочу сказать, что, к сожалению, для этой великой российской цивилизации сегодня существует дурной, темный ветер нигилизма в его собственном смысле, который является нацистским и фашистским смыслом, который дует в великой России».

Дугин, в свою очередь, говорит, что советский народ вел эту Отечественную войну, чтобы остановить фашизм в Европе, в России и спасти всех людей, которые страдают в этой ситуации. «И я решительно осуждаю все виды расизма. Я этого не потерплю. Но расизм — это англосаксонская либеральная конструкция, основанная на иерархии между народами. Думаю, это преступно. И я думаю, что глобализм повторяет то же самое преступление, потому что глобалисты, либералы, такие как вы и люди, поддерживающие ваши идеи, сейчас пытаются утвердить в качестве универсальных ценностей, это просто современные, западные, либеральные ценности. И это новый вид расизма: культурный, цивилизующий расизм. Хороши те, кто выступает за западные ценности. Все, кто бросает вызов этому, являются популистами и классифицируются как фашизм».

«Когда вы говорите, что вера в универсальные ценности — это новая форма тоталитаризма и т.д., извините, но это очень недальновидно», — отмечает Леви. «Ваша цивилизация, русская, которую я почитаю и уважаю, придумала, например, через Александра Солженицына, саму идею борьбы с тоталитаризмом. В том же духе Европа также изобрела некоторые вещи, которые приносят пользу всему человечеству. Например, равные права женщин и мужчин. Например, право тела не подвергаться пыткам, законам или порабощению. Это право является универсальным. Идея состоит не в том, чтобы навязывать другим шаблон. Она заключается в том, чтобы каждая цивилизация принесла пользу всему остальному человечеству, которое она изобрела. И одним из таких благ в Европе является цивилизация прав человека, свободы, индивидуального достоинства и т. д. Это заслуживает универсализации. Это должно быть задумано как выгодное для всего человечества, если оно не является расистским. Итак , вы, мистер Дугин, расист? Рад слышать, что ты притворяешься, что не любишь расизм. Но я не уверен, что вы искренни».

«Несколько дней назад я прочитал его книгу под названием «Консервативная революция». Страница 256. И на этой странице вы говорите о метафизическом соперничестве и войне между арийцами и евреями. И вы говорите, что это вызов, что это дебаты не только в этом столетии, но и во все времена. Поэтому вы явно антисемит », - обвиняет он его.

Дугин защищает себя». У меня много друзей в Израиле, в традиционалистских кругах Израиля, которые разделяют мое мнение. Это евреи, которые верят в Бога. В отличие от вас, вы считаете себя евреем, который не верит в еврейского Бога. Для моих друзей это было бы абсолютно антисемитским, потому что евреи — это Божий народ, и в этом суть. Поэтому без Бога евреи теряют свою сущность, свою религиозную миссию, свое место в истории».

«Интеллектуальное влияние Дугина на российского лидера хорошо известно ученым»

«Что касается иудаизма, вы должны проверить свою информацию. Это немного сложнее, чем это», - противоречит ему Леви. «Быть евреем, конечно, значит иметь отношения с Богом. Но эти отношения основаны на учебе, а не на вероучении. И в этом, кстати, основное различие между иудаизмом и христианством. И что я боюсь, когда читаю вас, и когда читаю вас и всех авторов этого евразийского течения, которое должно вдохновить Путина, и что я нахожу таким болезненным, таким пахнущим смертью и таким нигилистическим, так это того, что я воспринимаю эти цивилизации как блоки. Вы говорите, что уважаете ислам, уважаете японскую цивилизацию, уважаете турецкую цивилизацию и, возможно, евреев. Но с двумя условиями: чтобы каждое из них оставалось на месте и чтобы между ними было как можно меньше связи. (...) И когда вы смотрите на Владимира Путина сегодня, когда вы смотрите на то, что он говорит, когда едет в Европу, когда едет в США, когда он собирается на права человека и т.д. Когда он едет в Украину, когда он нападает на Украину в Крыму, это речь войны. Таким образом, философия войны, философия, которая рассматривает цивилизации как целостные блоки, воюющие друг с другом, естественно, приводит к военной практике, которую Владимир Путин реализует сегодня».

«Вы часто приезжаете в Соединенные Штаты?» , спрашивает Дугин, который отвечает, что «время от времени, но теперь я нахожусь под санкциями».

«Надеюсь, ему разрешат вернуться; он обнаружит, что в американских университетах нет ничего более активного, чем эти кафедры изучения инаковости. Соединенные Штаты имеют много недостатков, много проблем, но одна из хороших вещей в Америке сегодня, в течение долгого времени, но сегодня, как никогда, это внимание к инаковому. Конечно, это внимание к инаковому может иметь и темную сторону, и иногда это упрямая политкорректность», — и я спросил его: Что вы думаете об агрессии вашей страны против Крыма? А что вы думаете об агрессии военизированных формирований или солдат вашей страны против восточной Украины?»

«Исторически сложилось так, что через агрессию против соседних стран Россия создала Украину. И последняя часть была добавлена Сталиным из того, что ранее входило в состав Австро-Венгерской империи: Лемберг, или Львов. Таким образом, Украина — это сложное образование, появившееся после распада Советского Союза. И была возможность создания украинской идентичности; у него была возможность создать свою национальную структуру, уважающую как людей, которые там живут, на востоке Украины, так и на западе Украины, и найти баланс. Нам следовало освободить восточную Украину с Крымом, и мы должны были предложить воссоздать Украину, независимую Украину в качестве моста между нами и Европой, основываясь на уважении обеих идентичностей. Это была ошибка, что мы взяли только Крым и Донбасс. Мы должны были восстановить и перестроить Украину в целом».

« Я вижу чистую и бешеную агрессию и нарушение международного права, я вижу попытку переписать и пересмотреть историю, которую, кстати, если я правильно вас понимаю, вы сегодня преследуете. Когда вы говорите, что Украина — новое государство, я услышал вот что: как вы можете это утверждать? Украина существовала до России », — задается вопросом Леви. «Украина — древняя страна, старше России».

«Это Россия», — борется Дугин.

Он самый известный, провокационный и почитаемый современный философ во Франции

« Вы можете, если хотите, выбрать, как мистер Трамп, свою «альтернативную правду». Но, к сожалению, факты есть. Украина — древняя нация. Крым тоже. А Крым попал под российский сапог только из-за позднего колониального процесса. Во всяком случае... Дискуссии по этим вопросам настолько бесконечны, что лучшее, что мы можем сделать, г-н Дугин, — это уважать, какими бы несовершенными ни были международные законы, законы, которые могли бы предотвратить еще одну катастрофу, подобную той , которая стоила вашему народу 24 миллионов погибших и 24 миллионов храбрых солдат. и гражданских лиц, уничтоженных Гитлером, которые стоили Европе так много разорения. (...) А то, что сделал Путин в Крыму, противоречит интересам наших детей и внуков ».

«Я не думаю, что в этой ситуации мы могли бы обвинить только Путина. Это неправильное изображение. Путин попытался утвердить российский голос», — говорит российский философ.

« В Европе нельзя найти ультраправую неофашистскую партию, которая, по крайней мере, не благословенна и, в лучшем случае, не финансируется Россией. Невозможно найти кризис в Европе, который не поощряется Россией . Мы не можем подсчитать количество нарушений воздушного пространства Польши, Литвы, а иногда и Франции российскими самолетами в 2014 и 2015 годах».

После нескольких других дискуссий Леви заключает: «Во всем мире идет большая борьба между либеральными ценностями и нелиберальными ценностями. Эта борьба идет и в наших странах. У вас есть либералы в России, а у нас есть антилибералы в Европе. И совершенно очевидно, что либерализм сталкивается с таким же кризисом доверия, с которым он сталкивался в 1930-х или начале 20-го века. Но в этой борьбе, мистер Дугин, я подтверждаю сегодня, мы окажемся по разные стороны баррикад. Потому что для меня свободная пресса — это не тоталитаризм . Уважение к либеральным идеям и свободам — это не очередной тоталитаризм. Секуляризм, права женщин нельзя ставить, как вы это делали в начале нашей встречи, на один уровень с фашизмом и коммунизмом. Сегодня происходит реальное столкновение цивилизаций. Но не тот, о котором вы упоминаете в своих книгах, между севером и востоком, западом и югом и все такое; существует столкновение цивилизаций по всей планете между теми, кто верит в права человека, в свободу, в право не подвергаться пыткам и мученикам, и теми, кто довольствуясь антилиберализмом и возрождением авторитаризма и рабства. И в этом разница между нами . Мне жаль, что я еще раз подтвердила это сегодня».

Продолжайте читать: