Леон Краузе набросился на AMLO за критику художников: «Он думает, что выиграет, разделив»

Музыканты, актеры и другие артисты были частью недавнего вирусного видео, которое вызвало большие споры по поводу высказываний, которые они выпустили против строительство поезда Майя на юго-востоке Мексики, что, по их словам, означает экологическую трагедию.

В записи были представлены персонажи, имеющие большое значение для мексиканской аудитории, такие как Эухенио Дербес, актер; Рубен Альбарран, вокалист Café Tacvba; Наталья Лафуркад, певица; Кейт дель Кастильо и Омар Чапарро, актеры; и, наконец, защитник прав животных Артуро Ислас.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики, не заставил себя долго комментировать этот вопрос, заявив, что они были проданы артистам, которые якобы получали деньги за участие в коротком клипе общественной организации.

Во время одной из своих утренних конференций из Национального дворца в столице страны глава федеральной исполнительной власти посчитал, что это псевдозащитники окружающей среды, консерваторы и фифики, которые выступали против своего правительства.

AMLO назвал знаменитостей «псевдозащитниками окружающей среды» (Фото: Cuartoscuro)

Это заставило многих деятелей, не только художников, но и журналистов, колумнистов, аналитиков и т. д. присоединиться к защите своих друзей и против так называемого поезда Майя, одной из флагманских работ президента, вместе с нефтеперерабатывающим заводом Дос Бокас и международным аэропортом Фелипе Анхелес.

Так было в случае с журналистом Леоном Краузе, который оказался одним из самых ярых критиков правительства Андреса Мануэля и Четвертой трансформации, которую он предпринял из своего кабинета в Национальном дворце.

Через свою последнюю колонку для El Universal он посчитал, что просьба прекратить такого рода нападения на его мандат во главе страны является «симптомом токсичной динамики его правительства».

Среди злоупотреблений, совершенных AMLO, по словам журналиста, игнорирование траектории тех, кто требует от него, таких как Рубен Альбарран и Офелия Медина, которых он считал особенно защитниками окружающей среды и борцами народов, которые в них нуждаются.

Журналист Леон Краузе высказался в пользу художников, напавших на поезд Майя (Фото: Instagram/LeonKrauze)

По словам Краузе, это может дисквалифицировать репутацию критиков, тем самым разоблачив политиков, выступающих за четвертый квартал, общественное мнение и даже социальные сети и «другие инструменты поляризации».

Все вышесказанное, по его словам, может быть частью системы, которая «отравила общественную дискуссию», где президент принимает каждое слово или требование к своему правительству как войну, где диалог, нюансы или уступки запрещены.

Журналистка отметила, что в качестве примера достаточно посмотреть список персонажей, которые подверглись критике или нападкам со стороны AMLO за их заявления о четвертом квартале, от политиков и иностранных президентов до активистов, феминисток, бизнесменов, родителей детей с онкологическими заболеваниями и многих других.

Fonatur представляет финальные финиши поезда майя, одного из мегапроектов администрации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) (Фото: Twitter/ @TrenMayaMX)

По этой причине ведущий Univision заявил, что стало ясно, что стратегия Лопеса Обрадора заключается в поляризации «как электоральном политическом инструменте», добавив, что «он считает, что она выиграет, разделившись, независимо от издержек для общества, которым он управляет».

Наконец, он добавил, что такие собеседники ценны и необходимы, особенно когда речь идет об их важной карьере или работе, несмотря на то, что говорит президент или хочет игнорировать их.

До сих пор некоторые художники пересмотрели комментарии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, таких как Гаэль Гарсия, и актера Эухенио Дербеса, который сказал, что «он не получает желтые конверты», имея в виду скандал с братом президента.

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