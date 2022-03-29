Кения Лопес Рабадан отправилась в AIFA и отметила ее недостатки: «Отсутствие планирования»

В день открытия международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA) на авиабазе Санта-Лючия, штат Мехико, было объявлено, что более тысячи гостей посетили помещения аэропорта, включая политиков.

В связи с этим сенатор Кения Лопес Рабадан сообщила в социальных сетях, что отклонила приглашение, но пообещала вернуться на ноги, чтобы самостоятельно расследовать и наблюдать за всем вокруг строительства.

Это было 28 марта 2022 года, когда Рабадан появился на объектах AIFA, согласно его последним публикациям в социальной сети Twitter, где он сделал несколько заметок об этом.

По словам сенатора, она провела диалог с сотрудниками Секретариата национальной обороны в течение примерно пяти часов, в ходе которого они, среди прочего, объяснили, что на данный момент в строительство AIFA вложено 74,5 миллиарда долларов, а еще 4 миллиарда предстоит реализовать.

(Фото: твиттер/ @kenialopezr)

К этим цифрам Лопес Рабадан добавил стоимость отмены международного аэропорта Тескоко в Нью-Мексико, что даст в общей сложности более 400 миллиардов песо.

«90 630 миллионов песо еще не выплачены за облигации, размещенные для строительства Texcoco, которые должны быть выплачены в течение следующих 20 лет. Это вопрос, который SHCP должен срочно решить, потому что в противном случае они продолжат выбрасывать деньги мексиканцев», - добавил он в своем треде.

Затем он заверил, что на самом деле нет недостатков в реконструкции и строительстве, проводимой Седеной, поскольку это скорее отсутствие планирования, связи, пассажиров и авиакомпаний с намерением сделать Сент-Люсию своим новым пунктом назначения для въезда и выезда.

Фото: INAH

Согласно сообщениям из первых рук, полученным сенатором от Партии национального действия (ПАН), цель - достичь точки безубыточности, установленной в 5 миллионах пассажиров, что, написала она, «в краткосрочной перспективе невозможно».

Он также сообщил, что именно знаменитая диспетчерская вышка прошла через несколько споров, в том числе о том, что она тонет или что это была чуэка, что было опровергнуто президентом Республики.

Кения Лопес Рабадан пояснил, что диспетчеры полетов навигационных служб в мексиканском воздушном пространстве имеют первоклассное оборудование, «но без воздушного движения малополезного», сказал он.

Наконец, он заверил, что представил менеджерам AIFA в общей сложности 20 конкретных вопросов, на которые, как он надеется, будут даны ответы в ближайшее время, «чтобы иметь возможность информировать народ Мексики об этой работе».

Кения Лопес Рабадан (Фото: Куартоскуро)

Недавно сенатор сообщила все о своем визите в AIFA, и через свои социальные сети она раскритиковала бюджет, выделенный на строительство «новой прихоти» AMLO, стоимость транспортировки, чтобы добраться до него, и то, что можно было сделать с выделенными на это ресурсами.

Позже, с одной из дорог, которые находятся в AIFA, он указал, что на работах все еще работает персонал, так как он показал некоторые изображения некоторых рабочих, убирающих землю и камень.

Наконец, сенатор PAN отметил, что AIFA не имеет соответствующего признания для международных рейсов, поскольку во вторник были зарегистрированы только рейсы в Гвадалахару, Монтеррей, Тихуану, Канкун и Мериду.

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