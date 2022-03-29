Журналист подвергся нападению со стороны радикальной группировки после протестов у Конгресса

Нападения на прессу продолжаются. В понедельник, 28 марта, журналист из Латины (2-й канал) подвергся нападению со стороны незнакомца, участвовавшего в акции протеста против Педро Кастильо.

Этот парень в черной футболке и шляпе держал в руке желтый флаг и использовал палку, держащую этот баннер, чтобы ударить пресс-человека по голове.

Хотя некоторые коллеги указывали полиции, кто напал на журналиста, АЭС проигнорировала и отпустила его, даже поставив барьер для продвижения прессы.

Стоит отметить, что латиноамериканский репортер освещал протест перед Конгрессом Республики, в то время как обсуждался вотум недоверия в отношении главы государства.

Пресс-секретарь шел самым обычным образом, даже на изображениях на канале N видно, что он ни разу не приближается к ним или просто не смотрит на них, несмотря на это, мужчина неожиданно нападает на него.

Стоит отметить, что эти радикальные группировки не в первый раз атакуют журналистов во время различных акций протеста. Несколько раз было зафиксировано, как эти группы жестоко обращаются с представителями прессы.

В другое время протестующие начали бросать монеты и банановые кожуры, поэтому правоохранительным силам пришлось устроить полицейский кордон для тех, кто выступает за и против движения к противостоянию.

10 ФРАЗ ПЕДРО КАСТИЛЬО ВО ВРЕМЯ

- «Я никогда не буду чистить с чистого листа законность и буду продолжать изо всех сил бороться за укрепление институциональности».

- «Все эти месяцы я встречался со своими людьми, чувствовал их любовь и признание. Я также слышал очень резкие жалобы и критические замечания в адрес своего руководства, которые я слушаю и принимаю со смирением».

- «Вакансия в должности связана с постоянной моральной недееспособностью. Всем известно, что в нем нет ни одного элемента, который бы обоснованно поддерживал его, поскольку он представляет собой компиляцию версий сектора прессы».

- «Я спрашиваю, как я могу обвинять и наказывать за действия третьих лиц? Как будто Паула нарушает правила, а Елена наказана».

- «Кроме того, факт, который привлек большое внимание, заключается в том, что ходатайство было составлено в основном с учетом предвзятых, противоречивых и неподтвержденных журналистских сообщений».

- «Это ходатайство является лучшим примером того, как суд над СМИ смог принять ходатайство о вакансии».

- «Перуанский народ, давайте работать вместе, чтобы бороться с истинными врагами родины, коррупцией, бедностью, дискриминацией, неравенством, незащищенностью граждан, насилием в отношении женщин — это лишь некоторые из них».

- «Сегодня днем меня будут судить вы, вопреки тому, что объявили мои недоброжелатели, я лично защищался, подкрепленный правдой, которую я разоблачаю».

- «Отклонение этого предложения о вакансии не означает, что вопросы не изучаются в дальнейшем. Совсем наоборот. Мы готовы продолжать сотрудничать с соответствующими расследованиями и органами».

- «Конгрессмены, я прошу вас проголосовать за демократию, проголосовать за Перу, проголосовать против нестабильности».

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