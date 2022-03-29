Жаир Болсонару был выписан после того, как провел ночь в больнице из-за недомогания

FILE PHOTO: Brazil's President Jair Bolsonaro looks on during a welcome ceremony to receive the Brazilians and foreigners evacuated from Ukraine during the mission of repatriation, at the Brasilia Air Base, in Brasilia, Brazil March 10, 2022. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул госпиталь Вооруженных сил Бразилиа во вторник утром после того, как провел ночь в больнице из-за недомогания, сообщил его министр связи.

«Добрый день с отличными новостями. Президента отстранили, и он супер хорош», - написал Фабио Фариа, глава отдела коммуникаций, в своем аккаунте в Twitter.

67-летний Болсонару перенес различные осложнения в результате ножевого ранения, которое он получил в 2018 году, когда на него напали посреди толпы во время уличной кампании в юго-восточном штате Минас-Жерайс.

Президент был госпитализирован в понедельник для медицинского обследования, по словам федерального депутата Маркоса Перейры во время церемонии в понедельник вечером, на которой президент ожидал и не смог явиться.

Из-за нападения в 2018 году правитель перенес как минимум четыре операции, включая размещение и последующее удаление колостомной сумки, что сделало его более подверженным кишечным расстройствам.

Секретариат по связям с общественностью президента не ответил на несколько запросов информационного агентства AFP о состоянии здоровья президента.

В январе Болсонару был госпитализирован на два дня в Сан-Паулу по поводу кишечной непроходимости. В то время медицинская бригада, следующая за президентом с 2018 года, заявила, что проблема была вызвана плохо пережеванными креветками и исключила возможность проведения новой операции.

(С информацией от AFP)

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