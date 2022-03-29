Жаир Болсонару был выписан после того, как провел ночь в больнице из-за недомогания

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул госпиталь Вооруженных сил Бразилиа во вторник утром после того, как провел ночь в больнице из-за недомогания, сообщил его министр связи.
«Добрый день с отличными новостями. Президента отстранили, и он супер хорош», - написал Фабио Фариа, глава отдела коммуникаций, в своем аккаунте в Twitter.
67-летний Болсонару перенес различные осложнения в результате ножевого ранения, которое он получил в 2018 году, когда на него напали посреди толпы во время уличной кампании в юго-восточном штате Минас-Жерайс.
Президент был госпитализирован в понедельник для медицинского обследования, по словам федерального депутата Маркоса Перейры во время церемонии в понедельник вечером, на которой президент ожидал и не смог явиться.
Из-за нападения в 2018 году правитель перенес как минимум четыре операции, включая размещение и последующее удаление колостомной сумки, что сделало его более подверженным кишечным расстройствам.
Секретариат по связям с общественностью президента не ответил на несколько запросов информационного агентства AFP о состоянии здоровья президента.
В январе Болсонару был госпитализирован на два дня в Сан-Паулу по поводу кишечной непроходимости. В то время медицинская бригада, следующая за президентом с 2018 года, заявила, что проблема была вызвана плохо пережеванными креветками и исключила возможность проведения новой операции.
(С информацией от AFP)
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