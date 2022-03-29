Жаир Болсонару отправил в отставку президента Petrobras после неоднократного повышения цен на топливо

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял решение в понедельник сменить президента государственной компании Petrobras Жоакима Сильва-и-Луна под сильным давлением периодического повышения цен на топливо.

Информация, просочившаяся бразильской прессой, была подтверждена вечером министерством шахт и энергетики, которое предложило экономиста Адриано Пиреса, проработавшего более трех десятилетий в энергетическом секторе, в качестве кандидата на его замену.

Назначение должно быть одобрено советом директоров государственной компании 13 апреля, сообщили в министерстве.

Министерство также предложило бизнесмену и инженеру Родольфо Ландиму, который работал в государственной нефтяной компании более двух десятилетий, возглавить совет директоров компании. Ландим — президент «Фламенго», самого популярного футбольного клуба Бразилии.

В феврале прошлого года Болсонару назначил генерала армейского резерва Сильва и Луна, также недовольный в то время постоянным повышением цен, применяемым государственной компанией, возглавляемой тогда уважаемым экономистом Роберто Кастелло Бранко.

Президент уже давно критиковал ценовую политику государственной компании, которая привела к резкому росту после международных цен на сырую нефть, что вызвало инфляцию, которая очень пагубно сказывается на ее популярности до переизбрания в октябре.

В начале марта Petrobras увеличила цены на бензин на 18,8% и дизельное топливо на 24,9% в условиях «глобального роста цен на нефть и нефтепродукты в результате войны между Россией и Украиной».

Акции Petrobras упали на 2,63% на закрытии фондовой биржи Сан-Пабло в понедельник.

Люди идут перед штаб-квартирой бразильской государственной нефтяной компании Petrobras в Рио-де-Жанейро, Бразилия (REUTERS/Сержио Мораес/Архив)

«Это не сильно изменится»

По мнению экономиста Алекса Агостини из консалтинговой фирмы Austin Rating, «эти изменения в руководстве компании не очень хороши. Это признак того, что что-то не так».

«Но для рынка это не сильно изменится. Если подтвердится, что новым президентом станет Адриано Пирес, специалист в области нефти и газа, это принесет стабильность финансовому рынку», потому что он вряд ли будет вмешиваться в ценовую политику Petrobras, сказал Агостини информационному агентству AFP.

Доктор философии по экономике промышленности из Парижского университета XIII, он был, среди прочего, советником генерального директора Национального агентства по нефти, природному газу и биотопливу и является основателем и директором Бразильского центра инфраструктуры (CBIE), консалтинговой фирмы, специализирующейся на энергетике.

Pires выступает за ценовую политику, проводимую государственной компанией.

В интервью CNN Brazil после повышения в начале марта он заявил, что «Petrobras никак не могла не повышать цены, потому что ценовой разрыв между внутренним и внешним рынками был слишком большим».

«Эта разница начала приводить к риску дефицита в Бразилии. Страна импортирует 30% потребляемого нефтепродуктов. Если разрыв слишком велик, никто не имеет значения и акции уже иссякали», - сказал он.

Petrobras, мажоритарным акционером которой является государство, завершила 2021 год с рекордной прибылью в 19 875 миллионов долларов (106,668 миллиона реалов).

Согласно последнему опросу консалтинговой фирмы Datafolha в марте, 75% бразильцев считают, что правительство несет «большую» или «некоторую» ответственность за инфляцию, которая влияет на карман семей.

Тот же опрос показывает, что ультраправый президент во втором туре, возможно, проиграет бывшему президенту левых сил Луису Инасиу Луле да Силве (2003-2010) с разницей в 21 пункт (от 55 до 34%).

(С информацией от AFP)

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