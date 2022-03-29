«Это та сцена, на которой мы любим бывать»: Баррос Скелотто, как «судья» между Колумбией и Перу

Выиграет ли сборная Колумбии утешительный поединок на ЧМ-2022 в Катаре, будет зависеть на 50% от того, что сделает Парагвай в матче против Перу. Для тех, кто во главе с Рейнальдо Руэдой побеждает Венесуэлу, будет бесполезно, если те, кого возглавляет Тигре Гарека, обыграют гуарани в Лиме.

Хотя Парагвай больше не может участвовать в чемпионате мира, его технический директор Гильермо Баррос Скелотто, который только начинает процесс в течение следующих четырех лет, заверил, что его лидеры будут профессионалами и будут стремиться к победе над Перу. Для него мотивирует то, что половина квоты Conmebol зависит от работы, проделанной на корте 29 марта. Ниже приведены некоторые из его заявлений на пресс-конференции.

Хотя некоторые могут подумать, что команда, которая уже выбыла, не будет играть в иерархии в заключительном матче квалификаций, аргентинский тренер, возглавляющий Парагвай, утверждал, что они будут нести ответственность и будут стремиться получить три очка.

Баррос Скелотто даже поднял последний матч Парагвая, в котором, также уже выбравшись, он обыграл Эквадор, уже прошедший квалификацию, три гола к нулю. Однако последние статистические данные о посещении команды инков не в их пользу: в 2000 году Перу 2:0 Парагвай; в 2003 году Перу 4:1 Парагвай; в 2007 году Перу 0:0 Парагвай; в 2011 году Перу - Парагвай 2:0; в 2011 году Перу - Парагвай 2:0; и в 2015 году Перу - Парагвай 1:0.

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«Я думаю, что у нас есть возможность показать, где мы находимся. В матче с Эквадором мы провели хорошую игру, многое исправили и начали строить что-то, чтобы их понемногу волновать. Чем лучше соперников мы сможем найти на нашем пути, тем лучше будет. Очевидно, что мы должны продолжать строить команду понемногу», - добавил он.

1. Бразилия: 42 очка (+31).

2. Аргентина: 38 очков (+19).

3. Эквадор: 25 очков (+8).

4. Уругвай: 25 очков (-2).

5. Перу: 21 очко (-5).

6. Колумбия: 20 очков (0).

7. Чили: 19 очков (-5).

8. Парагвай: 16 очков (-12).

9. Боливия: 15 очков (-15).

10. Венесуэла: 10 очков (-19).

Все матчи пройдут одновременно, в 18:30 (по колумбийскому времени). La Tricolor посетит Венесуэлу в Гайане, и самое большое падение стартовой заработной платы будет у Хуана Гильермо Куадрадо, который потеряет обязательства из-за накопления желтых карточек. По словам Рейнальдо Руэды, вместо него могли бы играть Матеус Урибе, Джефферсон Лерма или Вильмар Барриос.

Перу против Парагвая

Эквадор против Аргентины

Венесуэла против Колумбии

Чили против Уругвая

Боливия против Бразилии.

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