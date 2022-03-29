Коренные народы призывают армию прекратить «ложные срабатывания» в Пуерто-Легуизамо, Путумайо

15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo. El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA JEP

Национальная организация коренных народов колумбийской Амазонии (OPIAC) призвала Национальную армию убивать гражданских лиц в форме «ложных срабатываний». Заявления появились после того, как министерство обороны подтвердило нейтрализацию 11 предполагаемых членов диссидентов FARC и захват еще четырех в муниципалитете Пуэрто-Легуизамо, Путумайо.

Факты были представлены 28 марта и были подтверждены министром обороны Диего Молано. «Благодаря наступательным операциям общественных сил, которые продолжают развиваться, против диссидентов FARC, мы нейтрализовали 9 преступников — цифра, которая позже выросла до 11, — и захватили еще 4 в Пуэрто-Легуизамо, Путумайо», — написал чиновник в Twitter.

Национальная армия, со своей стороны, заверила, что из четырех предполагаемых военнослужащих, попавших в плен, была беременная женщина, которую перевели в медицинский центр. В то время как Генеральная прокуратура страны осуществляет судебное разбирательство в отношении четырех заключенных.

Хотя это было официальное сообщение от властей, OPIAC считает, что предоставленная информация «не соответствует действительности».

В документе, представленном организацией, они цитируют СМИ Андреса Пренса, в котором они беседовали с родственниками погибшего: «Они указывают, что армия прибыла в деревню, где некоторые жители этого района проводили базар в коммунальной будке рядом с футбольным клубом. поле, используемое соседями. Что эта деятельность была направлена на сбор средств для удовлетворения потребностей одной и той же деревни», - говорится в жалобе.

Они также указали, что среди убитых есть местный орган власти и губернатор народа Китчва Пабло Пандуро Кокинче. «Как видно, среди жертв противоправного поведения сил безопасности есть также родители, активный губернатор коренных народов», - добавили они.

По этой причине Координация по правам человека Национальной организации коренных народов колумбийской Амазонии (OPIAC) составила список запросов в различные национальные и международные организации.

Национальная армия потребовала немедленно прекратить «убийства с помощью ложных срабатываний гражданского населения муниципалитета», особенно тех, которые направлены против коренного населения и их властей. Между тем, он попросил министерство обороны отказаться от заявлений, сделанных в прошлый понедельник, и «уточнить, что убитые были не партизанами, а гражданскими лицами».

Что касается претензий Молано, то коренные народы призвали Генеральную прокуратуру начать дисциплинарное расследование в отношении всех должностных лиц, участвовавших в этих событиях, включая министра обороны.

С другой стороны, OPIAC попросил Генеральную прокуратуру расследовать «реальные условия, в которых произошла резня, совершенная национальной армией». В свою очередь, он призвал Корпус технических расследований (CTI) «гарантировать объективное расследование и гаранта права», пишет организация. Не допускается защита цепочки хранения и изменение сцены силами безопасности».

Наконец, он обратился за помощью к международным учреждениям и правозащитным организациям с просьбой отразить события, оспариваемые при осуждении докладов о положении в Колумбии в Д.Д. ЧЧЧ. Они также призвали «направлять запросы государственным учреждениям для расследования фактов» и, таким образом, находить виновных.

Следует напомнить, что Специальная юрисдикция мира (JEP) насчитывает более 6402 случая ложных срабатываний, произошедших во время конфликта до 2016 года.

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