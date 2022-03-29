INAI будет проверять FMF на предмет получения Паспорта болельщика для входа на стадионы

Трагедия, произошедшая на стадионе Коррегидора в Керетаро, привела к осуществлению изменений, продвигаемых Мексиканской федерацией футбола (FMF) в целях обеспечения безопасности болельщиков. Одним из самых важных будет использование Паспорта болельщика.

Этот реестр работает с личными данными, предоставленными участниками, а также с их фотографией и билетом, а также с использованием распознавания лиц и биометрических данных, которые постоянно подвергаются критике за легкость извлечения информации каждого человека.

По этой причине Национальный институт прозрачности, доступа к информации и защиты персональных данных (INAI) 22 марта предупредил FMF этот аспект и призвал его выполнять протокол безопасности в соответствии с положениями Федерального закона «О защите персональных данных, находящихся в распоряжении физических лиц» (LFPDPPP).

Однако Федерация проигнорировала и не отчиталась перед федеральным агентством, поэтому она возбудила ex officio расследование применения Паспорта болельщика, которое было поднято с января прошлого года.

IANAI предупреждает FMF об опасности Паспорта болельщика с 22 марта (Фото: INAI)

Франсиско Хавьер Акунья, комиссар INAI, заявил, что понимает использование этого предыгрового реестра, но отметил, что они склонны нарушать протоколы безопасности. Кроме того, он сказал, что у него есть требования, такие как распознавание лиц, которые не имеют оптимальных параметров для обеспечения безопасности вентилятора.

«Дело в том, что Федерация никогда не обращалась в INAI, чтобы разоблачить эту ситуацию, она никогда не говорила нам: «Эй, мы хотим реализовать это, что нам делать? Скажите, помогите нам, ничего. Столько ожиданий, столько беспокойства, важность этого вопроса начала расти. Тогда, к сожалению, Федерация также заявила, что собирается применять распознавание лиц при поступлении, а также для несовершеннолетних. С таким количеством таких заявлений INAI начал расследование ex officio, которое в настоящее время продолжается», - сказал чиновник в интервью ESPN.

Acuña был осторожен с распознаванием лиц и предупредил, что «они позволяют много дополнительных применений к тому, кто пытался их получить». Он также напомнил, что этот метод получения биометрических данных запрещается «применять к третьим лицам, даже если они знают, что с ним будет».

Позже он назвал это требование «опасным» и заявил, что оно не может быть использовано для регистрации участников массовых мероприятий.

Федерация стремится к усилению мер безопасности, чтобы избежать трагедии, подобной трагедии на стадионе Коррегидора (Фото: EFE/Себастьян Лауреано Миранда)

«Распознавание лиц по-прежнему является поиском находки, чтобы открыть входную дверь для вопросов, которые ограничиваются заголовками. Распознавание лиц - это область, которую можно комментировать как опасную и не по какой-либо причине можно будет применять без причины или без причины к тысячам потенциальных участников», - сказал он.

Наконец, он классифицировал это требование как «разумное», поскольку есть и другие, такие, как арки безопасности, регистрация мест и использование камер, однако он напомнил, что в итоге те, кто участвует в ссоре, должны будут заявить, в каком качестве они участвовали.

До сих пор Мексиканская федерация футбола не позиционировала себя в этом отношении, но сам Хавьер Акунья заявил, что вместе с властями из Liga Mx он запросил встречу с INAI для обсуждения этого вопроса.

«Это не займет много времени, потому что ясно, что Мексиканская федерация, Лига, клубы хотят встретиться, и они посылают нам сообщения, хорошо, потому что таким образом мы можем помочь им сделать все хорошо в конце концов», - сказал он.

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