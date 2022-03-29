В своем отчете по оборонной стратегии США назвали Китай своим «самым важным стратегическим конкурентом»

Правительство президента США Джо Байдена представило в понедельник законопроект о бюджете в размере 5,79 триллиона долларов, при этом увеличение расходов на оборону совпало с войной в Украине, которую оно хочет финансировать за счет повышения налогов на корпорации и самых богатых.

В своем 277-страничном предложении Белый дом призывает Конгресс утвердить на 2023 финансовый год, который начинается в октябре следующего года, бюджет в размере 5,79 триллиона долларов против 5,85 миллиарда долларов в 2022 году.

В общей сложности правительство США хочет выделить 813 миллиардов долларов на оборону, что на 4% больше, чем в 2022 финансовом году, из которых 31 миллиард долларов будет приходиться на новые расходы.

Президент США Джо Байден (REUTERS/Генри Николлс)

Для войны в Украине и укрепления восточного фланга НАТО администрация Байдена стремится выделить 6,9 миллиарда долларов, чтобы «противостоять» российскому вторжению на украинскую территорию.

В заявлении Байден призвал к продолжению расходов, чтобы ответить «на агрессию» президента России Владимира Путина в отношении Украины, «при поддержке США экономических, гуманитарных потребностей и потребностей Киева в области безопасности».

На последующей пресс-конференции президент подчеркнул, что увеличение расходов на оборону связано с тем, что «мир изменился» из-за конкуренции со стороны таких стран, как Китай и Россия, которая потребует инвестиций против кибератак и новых мощностей в космосе, включая гиперзвуковые ракеты.

«Это будет одна из наших крупнейших инвестиций в национальную безопасность», — сказал Байден.

«Номер два» Министерства обороны США, Кэтлин Хикс, подробно остановилась на этом моменте, заявив, что Китай является главным стратегическим конкурентом Соединенных Штатов и назвал Россию «серьезной угрозой мировому порядку» из-за своего «неспровоцированного вторжения» и «порочной тактики».

Министр обороны Ллойд Остин в Болгарии (REUTERS)

На пресс-конференции Хикс отметил, что стратегия США будет основана на «сдерживании», где Китай станет его «самым важным стратегическим конкурентом».

«Китайская Народная Республика обладает военным, экономическим и технологическим потенциалом, чтобы бросить вызов международной системе и нашим интересам внутри нее», - сказал он, добавив, что другими «постоянными угрозами» являются Северная Корея, Иран и «насильственные экстремистские организации».

«Защищать родину; уступить место растущей многодоменной угрозе со стороны Китая; сдерживать стратегическую атаку; сдерживать агрессию при подготовке к победе в конфликте, когда это необходимо; уделять приоритетное внимание вызову Китая в Индо-Тихоокеанском регионе; вызову России в Европе и созданию устойчивых совместных сил и обороны экосистемы», - подробно рассказал он о приоритетах США.

«Точно так же наш бюджетный запрос предусматривает инвестиции, которые поддерживают Европейское командование США и углубляют нашу твердую приверженность НАТО. Мы оптимизируем потенциал реагирования Совместных сил, окажем помощь Киеву через Украинскую инициативу содействия безопасности и укрепим программы сотрудничества», — подчеркнул он.

Самолет армии США с солдатами по прибытии в польский аэропорт Жешув-Ясенка (REUTERS/Kuba Stezycki)

Хикс также пояснил, что бюджет «предоставляет Департаменту ресурсы для поддержания и укрепления объединенных сил», а также «развертывания надежных сил для ведения боевых действий сегодня» и в то же время подготовки «к угрозам будущего».

(С информацией от EFE и EuropaPress)

Продолжайте читать: