Домашний офис: как работать с ноутбуком, заботясь о спине

Многие люди все еще работают из дома, и они часто делают это с ноутбуком или ноутбуком, что часто приводит к сутулому положению.

В этом контексте следует иметь в виду, что выравнивание экрана может иметь большое значение.

И дело в том, что ноутбук имеет много преимуществ, таких как то, что его можно быстро использовать на кухонном столе, на балконе или даже на диване. Ноутбук делает этот тип мини-перемещения возможным во время домашнего офиса. Однако спина часто страдает от последствий плохой осанки, которая принимается при такой работе.

Со временем мышцы шеи могут застыть, а мышцы груди и живота могут стать короче, предупреждает Немецкое общество ортопедии и травматологической хирургии (DGOU).

«Так называемая «технологическая шея», или технологическая шея, становится все более серьезной проблемой», — говорит профессор Бернд Кладни, генеральный секретарь DGOU.

Однако этого можно избежать с помощью рабочего пространства, отвечающего потребностям задней части. Например, указывает DGOU, экран ноутбука должен быть расположен на уровне глаз.

Если у вас нет подставки или устройства, которое позволяет это сделать, нужную высоту экрана можно достичь, например, с помощью стопки (более или менее) книг.

Также рекомендуется добавить на домашнее рабочее место отдельный монитор, мышь и клавиатуру для ухода за спиной. В случае, если во время работы кто-то заметит, что спина снова изгибается, требуется чередование. «Периодически делать перерывы, растягиваться и выпрямляться или даже время от времени бездельничать», - предлагает Кладный.

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