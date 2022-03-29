Домашний офис: как работать с ноутбуком, заботясь о спине

Многие люди все еще работают из дома, и они часто делают это с ноутбуком или ноутбуком, что часто приводит к сутулому положению. В этом контексте следует иметь в виду, что выравнивание экрана может иметь большое значение. И дело в том, что ноутбук имеет много преимуществ, таких как то, что его можно быстро использовать на кухонном столе, на балконе или даже на диване. Ноутбук делает этот тип мини-перемещения возможным во время домашнего офиса. Однако спина часто страдает от последствий плохой осанки, которая принимается при такой работе. Со временем мышцы шеи могут застыть, а мышцы груди и живота могут стать короче, предупреждает Немецкое общество ортопедии и травматологической хирургии (DGOU). «Так называемая «технологическая шея», или технологическая шея, становится все более серьезной проблемой», — говорит профессор Бернд Кладни, генеральный секретарь DGOU. Однако этого можно избежать с помощью рабочего пространства, отвечающего потребностям задней части. Например, указывает DGOU, экран ноутбука должен быть расположен на уровне глаз. Если у вас нет подставки или устройства, которое позволяет это сделать, нужную высоту экрана можно достичь, например, с помощью стопки (более или менее) книг. Также рекомендуется добавить на домашнее рабочее место отдельный монитор, мышь и клавиатуру для ухода за спиной. В случае, если во время работы кто-то заметит, что спина снова изгибается, требуется чередование. «Периодически делать перерывы, растягиваться и выпрямляться или даже время от времени бездельничать», - предлагает Кладный. дпа
Многие люди все еще работают из дома, и они часто делают это с ноутбуком или ноутбуком, что часто приводит к сутулому положению.
В этом контексте следует иметь в виду, что выравнивание экрана может иметь большое значение.
И дело в том, что ноутбук имеет много преимуществ, таких как то, что его можно быстро использовать на кухонном столе, на балконе или даже на диване. Ноутбук делает этот тип мини-перемещения возможным во время домашнего офиса. Однако спина часто страдает от последствий плохой осанки, которая принимается при такой работе.
Со временем мышцы шеи могут застыть, а мышцы груди и живота могут стать короче, предупреждает Немецкое общество ортопедии и травматологической хирургии (DGOU).
«Так называемая «технологическая шея», или технологическая шея, становится все более серьезной проблемой», — говорит профессор Бернд Кладни, генеральный секретарь DGOU.
Однако этого можно избежать с помощью рабочего пространства, отвечающего потребностям задней части. Например, указывает DGOU, экран ноутбука должен быть расположен на уровне глаз.
Если у вас нет подставки или устройства, которое позволяет это сделать, нужную высоту экрана можно достичь, например, с помощью стопки (более или менее) книг.
Также рекомендуется добавить на домашнее рабочее место отдельный монитор, мышь и клавиатуру для ухода за спиной. В случае, если во время работы кто-то заметит, что спина снова изгибается, требуется чередование. «Периодически делать перерывы, растягиваться и выпрямляться или даже время от времени бездельничать», - предлагает Кладный.
дпа