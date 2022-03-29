«Джанлука Лападула — игрок, который выделяется в самых важных матчах», говорит его бывший тренер в «Пескаре»

Около 7 лет назад Джанлука Лападула носил футболку Пескара Кальчо 1936 года, где забил больше всего голов (30 ) в 44 матчах. Эта команда изменила его жизнь и сделала поворот на 180 градусов, так как, будучи бомбардиром, он подписал контракт за мощный «Милан».

Действующий нападающий сборной Перу Джанлука Лападула провел в Массимо Оддо тренер, который вывел свою голевую сторону. Шар, соединяющий «Лапагол», надул сетки. Это выступление заставило его команду бороться в плей-офф, в 2016 году, выиграв «Трапани», после того как воспользовалась общим преимуществом 3-1.

Вот почему в течение нескольких часов после дуэли против Парагвая Infobae позвонил Массимо Оддо, бывшему DT из Пескары, почему я говорил о Джанлуке Лападуле, его сыне, как он рассказывает нам.

Что вы помните о Джанлуке Лападуле, когда направляли его в Пескару?

Когда Джанлука Лападула прибывает в Пескару, он родом из серии C, тогда его величайшей добродетелью на тот момент было желание попасть туда, жажда играть в более высокой категории, которая была серией B, а также завоевать серию А.

Когда вы возглавляли Пескару, тренер Перу Рикардо Гарека ездил в Италию, чтобы встретиться с Джанлукой Лападулой, вы разговаривали с перуанским тренером?

Верно, я помню, как Рикардо Гарека приезжал в Пескару, но у меня не было возможности поговорить с ним. В то время он хотел бы, чтобы его вызвали, но мы были в плей-офф, и в то время мы играли за Серию А, и он предпочел уступить, чтобы помочь Пескаре подняться в Серию А.

Вы следили за карьерой Джанлуки Лападулы, как, по-вашему, она прошла?

Для меня он как сын, я его почти вырастила, или, может быть, я была одним из его родителей, поэтому мне всегда нравится следить за ним, хотя он мне часто звонит. И у него была такая гонка, в том смысле, что если мы посмотрим на то, где он был, он провел отличную гонку, ему удалось выиграть Серию А по голам, Милан, важную команду, перуанскую команду, которая поэтому является важной командой. Тогда у него, наверное, была отличная карьера.

В этот вторник Перу использует свой последний шанс пройти квалификацию на чемпионат мира. Считаете ли вы, что именно Лападула забьет и отдаст этот гол перуанской нации?

Что я могу сказать вам о Джанлуке Лападуле, как я уже сказал, он превозносит себя в важных матчах. Кроме того, у него есть возможность приблизить свою команду к чемпионату мира, и это уникальный случай, очень важный шанс, и тогда он должен отдать все силы своим товарищам по команде для достижения этой цели.

А как еще у Джанлуки Лападулы?

Когда Джанлука играет, я думаю, что он игрок, который преуспевает в самых важных матчах, и завтрашний матч (сегодня) будет решающим для его команды, он, несомненно, игрок, который может хорошо выступить.

Один проверяет статистику и Джанлука Лападула под его командованием забил больше всего голов как профессиональный футболист, что он с ним сделал?

Он забил 30 голов, если я не ошибаюсь, или 32 гола, что-то в этом роде, потому что он был сильным игроком в том году, у него была отличная совесть и у него была молодая, но очень сильная команда, которая поставила его в положение, чтобы забивать много голов.

Ты помнишь анекдот с Джанлукой Лападулой?

Очень хороший анекдот о Джанлуке Лападуле заключается в том, что до приезда в Пескару его искали многие команды. Итак, он говорил со мной, когда говорил, я представляю, со многими другими тренерами, и самое главное, что я помню, это то, что он хочет знать, на какой позиции он играл, потому что он боялся пойти в команду, где он найдет тренера, который поставит его играть на улице, вместо этого он говорит мне: «Учитель, я хочу сделать первый совет», я сказал ему: «Ищите меня единственное большое очко, потому что мы играли с двумя или тремя полузащитниками, и он был на ногах. Итак, он убежден в этом и соглашается поехать в Пескару.

Как вы описываете человеческую сторону Джанлуки Лападулы?

Джанлука очень хороший мальчик, лидер с человеческой точки зрения, мальчик, который начинал снизу и имел большое смирение, что позволило ему достичь вершины.

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