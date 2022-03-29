Бывший тренер сборной Венесуэлы и Мильонариоса подверг резкой критике сборную Колумбии: «Это было разочарование от квалификации»

Последний день отборочного тура Road to Qatar 2022 проводится сегодня, у нескольких стран уже определено будущее, будут ли они участвовать в чемпионате мира, а Колумбия будет бороться за свой последний шанс получить еще один шанс приблизиться к чемпионату мира.

Из трехцветной команды он упомянул, кто был техническим директором Мильонариоса и сборной Венесуэлы Ричард Паес, неудачное время, которое они пережили день за датой плей-офф, выделил игроков, но показал плохие матчи, сыгранные командой во главе с Руэдой: «Колумбия была разочарованием. квалификаций. После Бразилии и Аргентины это команда с наибольшим количеством игроков высокого уровня в международном футболе, и сегодня она выступает за утешительный бой».

Что касается матча сборной Колумбии в качестве гостя сегодня в 18:30 в Ордузе, венесуэльский тренер сказал, что, хотя триколор будет играть с необходимостью очков, команда Хосе Нестора Пекермана будет бороться за победу, которая считается «классикой».

«Матч представляет собой шанс Колумбии выйти в утешительный поединок после тяжелой ничьей. Короче говоря, это матч, который должен выиграть без обязательств, Колумбия будет играть с этой потребностью, а Венесуэла - из гордости», - сказал Ришар Паес.

На данный момент команда Руэды будет играть в игру со многими ощущениями, странной ностальгией по игре против тренера, которого в последнее время больше всего любили колумбийцы, «проф» Пекерман, в зависимости от другого результата, чтобы войти в утешительный поединок или сыграть против постоянно сложной Венесуэлы в качестве гостя, - это ситуации с которыми придется столкнуться триколору, чтобы продолжать мечтать о Катаре 2022.

Матч между Венесуэлой и Колумбией, который должен был состояться во вторник, 29 марта, в городе Пуэрто-Ордас, начался днем раньше с приходом «триколора» в соседнюю страну. Игроки, тренерский штаб и одежда находились более двух часов в международном аэропорту имени генерала Мануэля Карлоса Пиара.

Колумбийские журналисты, присутствующие в Венесуэле на последнем матче южноамериканской квалификации, указали, что было проведено более 50 тестов ПЦР для выявления коронавируса, и каждая из сумок колумбийской делегации была проанализирована. К несчастью, что одна из машин потерпела поломку, которая задержала бы процесс.

Этот чрезмерный пересмотр вызвал дискомфорт между игроками и тренерским штабом, а также задержал организованный маршрут матча с Венесуэлой. В конце концов, прибытие в отель состоялось после 9:00 ночи.

Матч между Венесуэлой и Колумбией пройдет на стадионе Кашамай вместимостью 42 000 человек. Предполагается, что колумбийские болельщики будут присутствовать значительное количество болельщиков, учитывая важность матча на пути к чемпионату мира в Катаре 2022 года. Стоит помнить, что единственное место, доступное для Conmebol, - это Утешительный этап, где они встретятся со сборной из азиатской квалификации.

Матч запланирован на 6:30 дня по колумбийскому времени, как и в остальное время: Перу — Парагвай, Чили — Уругвай, Боливия — Бразилия и Аргентина — Эквадор. Команды, уже прошедшие квалификацию в Катар 2022 года, — это Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай. Между тем, Колумбия, Перу и Чили борются за эту квоту в утешительном поединке.

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