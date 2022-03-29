За сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах прокуратура предъявила обвинение бывшему управляющему магазином Koaj в Боготе

Брайан Смит Медина Руэда, бывший менеджер магазина Koaj, расположенного на юге столицы республики, был обвинен в преступлениях насильственного сексуального акта при отягчающих обстоятельствах (сексуальные прикосновения без согласия) и сексуальных домогательствах со стороны Генеральной прокуратуры.

В заявлении, опубликованном в прошлый понедельник, прокурор пояснил, что, согласно Уголовному кодексу Колумбии, насильственные сексуальные действия могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 8 до 16 лет, в то время как сексуальные домогательства наказываются тюремным заключением от 1 до 3 лет, что может привести к наказанию в размере более 20 лет для Медины. Руэда.

Согласно вышеизложенному, Брайан Смит Медина Руэда, как сообщается, ошибочно коснулся Хуаны Камилы Перес Амазо, коммерческого консультанта магазина Koaj в торговом центре Gran Plaza Bosa, где он работал менеджером.

Обвиняющий орган указывает, что есть доказательства того, что обвиняемый угрожал женщине увольнением после того, как она отказалась отвечать на его авансы.

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Кроме того, она подчеркнула, что женщина страдала от депрессии и попытки самоубийства, поэтому ей пришлось медикаментозно контролировать свою эмоциональную ситуацию. Хуана Камила Перес Амазо сообщила о своем психическом и физическом состоянии на слушании перед 22-м судом по контролю за гарантиями в Боготе.

Прокурор по этому делу заявил, что по этому делу Медине Руэде может быть вынесен срок тюремного заключения от 10 до 24 лет.

Ответчик отверг обвинения.

Адвокат Хуаны Камилы Перес предлагает не оставлять заявительницу в покое, которая уже полтора года сообщает о своем деле.

Адвокат Хуан Хосе Кастро Муньос говорил исключительно с INFOBAE COLOMBIA, который узнал о деле Хуаны Камилы Перес через социальные сети, активным пользователем которых он является.

Друг заявителя связался с ним и рассказал ему об этом деликатном деле: работник Koaj в торговых центрах Gran Plaza Bosa и Mercurio сообщил об одном случае сексуальных домогательств в течение восемнадцати месяцев и еще одном случае трудового дела в течение года.

Предполагаемые преступники, Брайан Смит Медина и Бернардо Медина, были связаны как менеджеры вышеупомянутого магазина одежды, одного из самых известных в стране. Однако адвокат также указывает, что начальство этих людей знало, от чего страдает Хуана Камила и другие сотрудники, но единственное соответствующее действие, которое они предприняли, это убрать Переса с рабочего места.

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По словам заявителя, первый злоупотребил своим служебным положением, поощряя моменты одиночества и прикасаясь к своему телу без его согласия. Второй заставил ее работать, несмотря на симптомы COVID-19 средней тяжести и положительный тест. После выздоровления в наказание за то, что она сообщила об этом нарушении, она была вынуждена выполнять тяжелую работу и сверхурочные без оплаты труда.

Молодая женщина начала страдать от этих проблем в возрасте 18 лет, и сегодня, по словам адвоката Кастро, она страдает от физических и психологических проблем в результате стресса и жестокого обращения. Будучи не в состоянии добиться чего-либо через обычный канал, он сообщил о своем случае в своем аккаунте в Instagram 27 января и стал вирусным.

После осуждения дела Хуаны в той же компании возникла бурная поддержка и сообщения об аналогичных случаях. Эффективный результат внутри компании заключался в том, чтобы наложить санкции на тех, кто участвовал в этом, только на три дня, но социальные санкции за пределами компании были огромными.

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