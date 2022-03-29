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Россия

За сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах прокуратура предъявила обвинение бывшему управляющему магазином Koaj в Боготе

Ответчик может получить до 24 лет тюрьмы за домогательства и издевательства над сотрудником франшизы

Newsroom Infobae

29 март 2022

Брайан Смит Медина Руэда, бывший менеджер магазина Koaj, расположенного на юге столицы республики, был обвинен в преступлениях насильственного сексуального акта при отягчающих обстоятельствах (сексуальные прикосновения без согласия) и сексуальных домогательствах со стороны Генеральной прокуратуры.

В заявлении, опубликованном в прошлый понедельник, прокурор пояснил, что, согласно Уголовному кодексу Колумбии, насильственные сексуальные действия могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 8 до 16 лет, в то время как сексуальные домогательства наказываются тюремным заключением от 1 до 3 лет, что может привести к наказанию в размере более 20 лет для Медины. Руэда.

Согласно вышеизложенному, Брайан Смит Медина Руэда, как сообщается, ошибочно коснулся Хуаны Камилы Перес Амазо, коммерческого консультанта магазина Koaj в торговом центре Gran Plaza Bosa, где он работал менеджером.

Обвиняющий орган указывает, что есть доказательства того, что обвиняемый угрожал женщине увольнением после того, как она отказалась отвечать на его авансы.

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Кроме того, она подчеркнула, что женщина страдала от депрессии и попытки самоубийства, поэтому ей пришлось медикаментозно контролировать свою эмоциональную ситуацию. Хуана Камила Перес Амазо сообщила о своем психическом и физическом состоянии на слушании перед 22-м судом по контролю за гарантиями в Боготе.

Прокурор по этому делу заявил, что по этому делу Медине Руэде может быть вынесен срок тюремного заключения от 10 до 24 лет.

Ответчик отверг обвинения.

Справа: адвокат Хуан Хосе Кастро. Слева: магазин Koaj
Адвокат Хуаны Камилы Перес предлагает не оставлять заявительницу в покое, которая уже полтора года сообщает о своем деле.

Адвокат Хуан Хосе Кастро Муньос говорил исключительно с INFOBAE COLOMBIA, который узнал о деле Хуаны Камилы Перес через социальные сети, активным пользователем которых он является.

Друг заявителя связался с ним и рассказал ему об этом деликатном деле: работник Koaj в торговых центрах Gran Plaza Bosa и Mercurio сообщил об одном случае сексуальных домогательств в течение восемнадцати месяцев и еще одном случае трудового дела в течение года.

Предполагаемые преступники, Брайан Смит Медина и Бернардо Медина, были связаны как менеджеры вышеупомянутого магазина одежды, одного из самых известных в стране. Однако адвокат также указывает, что начальство этих людей знало, от чего страдает Хуана Камила и другие сотрудники, но единственное соответствующее действие, которое они предприняли, это убрать Переса с рабочего места.

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По словам заявителя, первый злоупотребил своим служебным положением, поощряя моменты одиночества и прикасаясь к своему телу без его согласия. Второй заставил ее работать, несмотря на симптомы COVID-19 средней тяжести и положительный тест. После выздоровления в наказание за то, что она сообщила об этом нарушении, она была вынуждена выполнять тяжелую работу и сверхурочные без оплаты труда.

Молодая женщина начала страдать от этих проблем в возрасте 18 лет, и сегодня, по словам адвоката Кастро, она страдает от физических и психологических проблем в результате стресса и жестокого обращения. Будучи не в состоянии добиться чего-либо через обычный канал, он сообщил о своем случае в своем аккаунте в Instagram 27 января и стал вирусным.

После осуждения дела Хуаны в той же компании возникла бурная поддержка и сообщения об аналогичных случаях. Эффективный результат внутри компании заключался в том, чтобы наложить санкции на тех, кто участвовал в этом, только на три дня, но социальные санкции за пределами компании были огромными.

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