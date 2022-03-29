Фернандес Норонья избил Лорет де Мола и Азусену Урести за распространение предполагаемой стрельбы в аэропорту Канкуна

Утром 28 марта в аэропорту Канкуна, Кинтана-Роо, прозвучали сигналы тревоги из-за громких звуков, записанных внутри помещения, которые привлекли внимание людей, покинувших это место в ужасе.

Свидетели отметили, что это были взрывы огнестрельного оружия, поэтому несколько журналистов начали делиться информацией без предварительной проверки. Эти детали наводнили сети и стали привлекать внимание.

К этой информационной сети присоединились два самых известных журналиста страны: Карлос Лорет де Мола и Азусена Урести, которые в своих социальных сетях опубликовали информацию о предполагаемых взрывах в штате, где насилие в наркоторговле возросло.

«Какая боль, какая неуверенность. До каких пор? Сообщает о стрельбе C5 в Терминале 3 международного аэропорта Канкуна, код Рохо активирован», - написал автор таких СМИ, как Milenio и Radio Formula. Со своей стороны, противоречивый репортер LatinUS и El Universal только поделился новостью.

Однако спустя несколько минут после первых отчетов Секретариат инфраструктуры, связи и транспорта (SICT) вместе с Группой юго-восточных аэропортов (ASUR) разъяснили, что нет стрельбы в Международном аэропорту Канкуна, так как именно падение трех знаков вызвало панику среди участников и вызвало несколько, чтобы выбежать из места.

Через публикацию в Twitter они подчеркнули, что «ситуация с оповещением была вызвана падением трех знаков, когда их случайно нажали, что привело к несвоевременному выходу пользователей из-за рева».

Первые сообщения предупреждали о возможной стрельбе (Фото: Twitter)

На этом фоне депутат от Лейбористской партии (ПТ) Херардо Фернандес Норонья выступил против журналистов за то, что они поделились фейковыми новостями о беспорядках в аэропортах.

В первом случае он допрашивал Лорет де Мола и попросил ее удалить ее публикацию, поскольку эта версия уже была отклонена, а также принести извинения за распространение этого факта.

«Прошло восемь часов, как вы загрузили фальшивую записку. Вы снимете его и извинитесь в какой-то момент, Лоретито? @CarlosLoret лжет», — написал законодатель.

Позже его жертвой стала Азучена Урести, которую он назвал «лжецом», а также попросил признать свою ошибку и перестать рассказывать о событиях, которые произошли иначе. «Правильно: как долго вы перестанете распространять ложь или поймете, что ошибаетесь @azucenau?» , он вынес приговор.

Власти штата и федеральные власти опровергли версии (Фото: Twitter)

Пока ни один из двух упомянутых не ответил Фернандесу Норонье, поэтому ожидается, что в социальных сетях они поставят под сомнение сообщения петисты или, возможно, опустят один из его комментариев против этого.

После первых версий стрельбы в этот район прибыли элементы Национальной гвардии и мексиканской армии, чтобы убедиться, что все в порядке. После интенсивной операции версия, распространявшаяся в социальных сетях, которая утверждала, что шум был вызван предполагаемой стрельбой, была отклонена.

Министр общественной безопасности штата Кинтана-Роо Лусио Эрнандес Гутьеррес сообщил, что никаких травм, перфорированных гильз или дополнительных доказательств, подтверждающих этот факт, не было.

Наконец, Оскар Монтес де Ока, генеральный прокурор штата Кинтана-Роо и ГН, объяснил, что звук, который вызвал столько волнений, было падение трех 50-килограммовых рекламных объявлений, которые были случайно сбиты туристом, выбежавшим из одного из туалетов.

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