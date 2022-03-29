Надоело в Китае против политики «нулевого COVID» после нового локдауна в Шанхае: «Выпустите нас»

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se somete a una prueba de ácido nucleico durante una prueba masiva en la ciudad para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Changchun, provincia de Jilin, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/cnsphoto

Неопубликованные сцены за два года пандемии людей, протестующих, борющихся с туалетами в защитных костюмах и даже побега, чтобы не быть изолированными, показывают, как усталость и нетерпение начинают сказываться в Китае перед лицом строгой официальной политики «нулевой терпимости» к covid-19.

До недавнего времени азиатский гигант сдерживал кризис в области здравоохранения благодаря почти герметичному закрытию своих границ и жестким протоколам, которые включали госпитализацию всех положительных пациентов и изоляцию в государственных учреждениях как бессимптомных инфицированных, так и всех близких людей.

Стратегия действовала до тех пор, пока заразительный омикрон не прорвался на азиатского гиганта, вызвав вспышки во многих местах, включая города с огромным экономическим значением, такие как Шанхай и Шэньчжэнь, а изолированные города выросли с нескольких десятков до сотен тысяч - более 370 000 сегодня, считая только близко контакты.

НЕЖЕЛАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ В ТЮРЬМУ

«Выпустите нас!» , жители жилого комплекса в Шанхае утверждают в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, где напряженные сцены были также записаны во время безумия населения, чтобы обеспечить себя перед лицом общего заключения, которое началось на этой неделе, и жалоб на плохие гигиенические условия общественные объекты изоляции.

Хотя этот тип контента недолговечен в контролируемых китайских социальных сетях, многие из них также распространяются на западных платформах, таких как Twitter или Facebook, которые подвергаются цензуре в азиатской стране, что свидетельствует о том, что китайское общество, несмотря на свою цервикальную панику против вируса, страдает как экономически, так и психологически от суровости мер сдерживания.

«Хозяин говорит мне платить за аренду. Банк просит меня выплатить кредит. Правительство запрещает мне ходить на работу, а окрестности запрещают мне выходить на улицу. Но где мне взять деньги? Никто мне этого не говорит», — говорится в сообщении, широко распространенном в Weibo, китайском Twitter.

На снимке видна пустынная улица рядом с жилыми домами во время остановки в районе Пудун, чтобы замедлить распространение коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай. Марек Нарозняк/через REUTERS

И дело в том, что обнаружение одного случая может привести к заключению сотен людей в здании и даже за его пределами, в торговых центрах и школах, где, если сработает тревога из-за положительного случая внутри, никто не уйдет, пока все не пройдут тест ПЦР.

Есть даже международные школы в Пекине, которые попросили родителей учеников прислать детям одеяло на случай, если им придется провести там ночь.

Согласно другому видео, меньше увольнения показали сотни людей, которые переполнили рынок одежды в Шэньяне (северо-восток), в котором был обнаружен положительный случай. На снимках видно, как ответственные за это место пытались запереть их всех, но люди взбунтовались и убежали.

ЧИСТАЯ ПАЛКА

Постоянное требование к ПЦР-тестам, которые в некоторых местах ежедневно являются обязательными для доступа к работе или к самому жилому зданию, является еще одной константой последних месяцев, которая вызвала протесты из-за длинных очередей на открытом воздухе.

В крупных городах на каждом углу установлены стенды, где легко, быстро и доступно пройти тестирование - 35 юаней, около 5,5 долларов или 5 евро.

Но в сельской местности все усложняется, и население может стать более неохотно, о чем свидетельствует видео, на котором пожилая женщина, тихо сидящая на фреске, берет ее с тростью с медицинским работником, который пытается подойти к ней, чтобы взять образец.

ФАЙЛ ФОТО: Люди выстраиваются в очередь, чтобы купить еду в крупном торговом районе после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай. REUTERS/Али Сонг/Стоковое фото

Также были распространены изображения пощечин и ударов ногами между персоналом в защитных костюмах и соседями, которые, хотя и не являются общей тенденцией среди населения в 1411 миллионов человек, они отражают реакцию, которая не наблюдалась до сих пор.

Закрытие границ, которому на этой неделе исполнилось два года, также повлияло на настроение населения, особенно тех, у кого есть родственники за границей, которых они не видели с начала пандемии.

Иностранцам-нерезидентам запрещен въезд в страну, а граждане или иностранцы-резиденты, которые хотят вернуться в Китай, должны карантин в течение как минимум двух недель, часто трех или даже четырех, в отеле, цену которого они должны нести, добавляя к непомерной стоимости нескольких разрешенных рейсов.

«Я рекомендую всем держать детей рядом. Я отправила дочь учиться за границу пять лет назад, и прошло три года, прежде чем она вернулась. После того, как так долго не виделись друг с другом, разговаривая с ней, я замечаю, что наша аффективная связь ослабла. Это печально», — предупреждает мать-китаянка.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 145 808 случаев заболевания и 4638 смертей.

(с информацией из EFE)

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