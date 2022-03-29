Отец одного из предполагаемых воров, погибших от рук таксиста в Барранкилье, утверждает, что это было убийство, а не самооборона

Несколько дней назад выяснилось, что в городе Барранкилья после попытки ограбления таксиста двое грабителей были убиты после борьбы с водителем. Новость повлияла на сообщество, потому что оповещения снова были включены по вопросам безопасности. Однако через несколько дней стала известна новая версия событий, которая изменит ход расследования и будет противоречить первой версии водителя, идентифицированного как Карлос Санчес.

Показания дал родственник одной из жертв, г-н Альберт Коронадо, отец Кевина Коронадо Арчиболда, который утверждал, что произошедшее было не ограблением, а убийством, поскольку, по всей видимости, таксист и его сын ссорились в течение трех лет.

«Прежде всего, это проблема, которая существует в Олимпийской деревне в течение трех лет, и я хочу, чтобы между ними не было названо имя Луиса Хименеса, кто хочет, чтобы они выглядели преступниками, а это не так», - сказал отец Кевина и добавил: «Не было ограбления, если бы прямое нападение на моего сына из-за проблемы, которая у него имеется. трансцендентность трех лет назад».

Коронадо также уточнил, что есть несоответствия, потому что в тот день их было не только трое, таксист, его сын и друг его сына, но и четвертый человек, который будет защищать, потому что у него есть судимость, кроме того, что Луис Альберто Хименес Гонсалес, парень, который сопровождал сына, не был преступником, он зарабатывал первым путем продажей обуви.

«Они встретились в субботу с его братом (по имени Гектор), которого его отец не привлек к ответственности, но который действительно участвовал в нападении. Это были два брата, Гектор и Карлос», - сказал он. «Он (папа) представил Карлоса, потому что он таксист и делает это похожим на ограбление. Поскольку он был полицейским, у него хватило строгости, чтобы составить отчет», - спросил он.

В этой связи он призвал власти провести расследование и принять во внимание другие возможности и показания, поскольку Венди Хименес, сестра Луиса Альберто Хименеса Гонсалеса, также выступила и указала на версию, отличную от той, которая была представлена в тот день.

«Мой брат был там в басаре, и они вроде как предупредили его, что пелао прибыл, (что у него были проблемы с ним), там образовался спор, и он говорит ему, убирайся оттуда пелао, что это не с тобой, стреляй, но выстрел берет его в грудь, в то время как другой мальчик выбегает, и он гонится за ним и выстрелил ему три выстрела, оставив лежать на улице», - сказала молодая женщина и добавила: «Моему брату помогут, и он вернет все, как накачанные наркотиками, и добил его выстрелом в голову».





Восприятие отсутствия безопасности в Колумбии продолжает расти

Последнее исследование Pulso Social, проведенное Национальным административным департаментом статистики (DANE), показало, что граждане Колумбии не чувствуют себя в безопасности. Согласно данным, опубликованным в январе прошлого года, 53,2% домохозяйств сообщили, что они чувствуют себя небезопасно при ходьбе ночью, и что также наблюдается рост восприятия отсутствие безопасности со стороны граждан в день, поскольку этот показатель уже достиг 44,9%.





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