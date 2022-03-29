Члены семьи Маурисио Леаля будут просить, чтобы не было предварительного соглашения, которое выгодно Джонье Лилу

В связи с предполагаемыми новыми нарушениями, обнаруженными в деле против Джонье Леаля, признавшегося убийцы его матери Марлени Эрнандес и его брата, стилиста Маурисио Леаля, адвокат жертв будет просить не подтверждать предварительное соглашение, существующее между преступником и Генеральной прокуратурой. Адвокат жертв (родственников погибших) Элмер Монтанья заверил, что никакие соответствующие данные не будут приняты во внимание, среди которых Джонье должен заплатить за преступление пытки.

Стоит отметить, что предварительное соглашение будет представлено 55-му судье знаний Боготы 29 марта утром.

Признанный убийца подписал предварительное соглашение с прокуратурой, согласно которому срок его заключения сократился примерно на 40%. Это означает, что мужчина должен вынести наказание в виде лишения свободы на срок от 26 до 28 лет. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 200 минимальных зарплат, взять на себя обязательство не продолжать совершать преступления и сделать акт публичного помилования за двойное преступление.

Следует помнить, что Джонье было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах по родству, за состояние беспомощности и жестокости, а также за сокрытие, изменение или уничтожение улик. Оба обвинения были приняты синдикатом в начале слушаний, поэтому его приговор будет гораздо меньше, чем предусмотрено законом.

Тети Маурисио Лила, сестры Марлени Эрнандес, уже выразили свое неудовольствие и неудовольствие предварительным соглашением. Они говорят, что прокуратура будет предоставлять льготу, которая игнорирует серьезность преступления, подобного преступлению, совершенному Джониером.

Пока эта ситуация определяется, Джонье будет по-прежнему содержаться в бункере Генеральной прокуратуры в Боготе, где он находится с 19 января, когда в отношении него была выдана мера превентивного страхования. Судья, ведущий дело, принял это решение с учетом аргументов и доказательств, представленных прокурором-делегатом в ходе слушания обвинительного заключения.

«Есть элементы, из которых можно сделать вывод, что г-н Джонье Родольфо Леал Эрнандес может уничтожать, изменять, направлять, предотвращать и скрывать или даже фальсифицировать доказательства. (...) Видно, как цель этой ситуации заключается или заключалась в том, чтобы добиться безнаказанности за эти преступные деянии. имущество, оставленное ему братом», - сказал судья.

Стоит отметить, что это не окончательное место содержания Джониера. Пенитенциарно-тюремный институт (Инпек) уже осведомлен о сложившейся ситуации и управляет тюремным учреждением, в котором признанный убийца мог бы отбывать наказание. Возможности ограничены, поскольку не только найти тюрьму, отвечающую необходимым стандартам безопасности, но и места, что трудно, учитывая количество переполненных тюрем в стране.

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