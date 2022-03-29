Фейтельсон сравнил удар Уилла Смита с ударом Куаутемока Бланко: «Есть уровни»

Событием, которое больше всего запомнилось во время вручения премии «Оскар» в прошлое воскресенье, 27 марта, стало пощечиной, Уилл Смит дал Крису Року в середине презентации за «Лучший документальный фильм». В социальных сетях сцена быстро обострилась и сменилась различными насмешками. Дэвид Фейтельсон не был новичком в этом событии и ухватился за тренд.

Через Twitter спортивный комментатор ESPN вспомнил личный опыт, который он имел с Куаутемоком Бланко в 2003 году, и сравнил американского актера с бывшим американским футболистом. Фейтельсон написал краткое сообщение, в котором указал, что Уилл Смит «бьет сильнее», чем Бланко, это намекая на агрессию, которую он получил от Темо.

В одном предложении он издевался над неловкой сценой церемонии «Оскар» и описал, что «есть уровни», как сказал Фейтельсон в своем проверенном профиле:

Фейтельсон сравнил удар Уилла Смита с ударом, который он получил от Куаутемока Бланко (Фото: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Его публикация быстро стала вирусной, так как достигла более шести тысяч «лайковых» реакций и сотни комментариев ответили на красноречивое сообщение, с которым он вспоминал свою встречу с нынешним губернатором Морелоса. Некоторые смеялись над тем, как он вспомнил тот инцидент, а другие воспользовались возможностью, чтобы поделиться мемами о событии.

Комментарии типа «Когда будет Фейтельсон против Уилла Смита?» , «Крис Рок — это Фейтельсон Голливуда, они смеются и бьют их по лицу», «Допустим, Уилл Смит хотя бы делает это в лоб. Не то, как кумир американистов, верный своему стилю, сзади и «выглядывающий» из окна» и «драгоценный камень твита», были некоторые комментарии, которые получил Фейтельсон.

И каждый раз, когда спортивный аналитик делится мнением о спортивной программе Мексики в социальных сетях, всегда есть пользователь, который напоминает ему об агрессии, которую получил от Темо на стадионе Луиса Пираты Фуэнтеса. Несмотря на то, что с момента проведения мероприятия прошло почти 19 лет, оно по-прежнему актуально среди мексиканских футбольных фанатов.

Уилл Смит прервал церемонию вручения Оскара, чтобы победить Криса Рока за издевательство над его женой (Фото: Reuters/Brian Snyder)

Время, когда Фейтельсон рассказала свою версию переворота Куаутемок Бланко

В журналистской карьере Дэвида Фейтельсона одним из самых противоречивых и неловких событий, которые он пережил, стала агрессия со стороны бывшего нападающего Куаутемка Бланко. Когда он был сотрудником TV Azteca, ему пришлось освещать матч Веракрус против Америки на турнире 2003 года.

Согласно подкасту Un Round Más, у Фейтельсона было ощущение, что в раздевалке будет судебный процесс из-за того, что произошло в суде. . В конце игры он подошел к месту, чтобы записать это и иметь его в своей записке, но вместо того, чтобы увидеть драку между игроками, он стал жертвой нападения.

В конце матча между Веракрусом и Америкой Куаутемок Бланко атаковал Фейтельсона (Фото: Сандра Пердомо/cuartoscuro.com)

Хотя в то время говорили о большом ударе по спортивному журналисту, нынешний участник дискуссии ESPN отвечал за то, чтобы «переворот Куаутемока был лаской по сравнению с другими, которые я получил», как он поделился для Un Round Más.

Событие в том году привело к тому, что бывший профессиональный футболист публично извинился и отказался от своего агрессивного поведения. Со своей стороны Файтельсон держался некоторой дистанции от Куау. Спустя годы оба персонажа снялись на воссоединении во время трансляции ESPN.

Оба оставили этот неловкий момент в прошлом и обнялись перед камерами. Несмотря на это, общественность не перестала издеваться над инцидентом с пиратом Фуэнтесом.

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