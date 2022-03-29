Эрик Рубин присоединится к Хосе эль соньядору и будет работать с Полиной Рубио

Эрик Рубин не перестает работать, и в 2022 году он загружен проектами для певца, который объединит свое участие в поп-туре 90-х годов с другими музыкальными вторжениями. Помимо продюсирования песен для своей дочери Мии Рубин, таких как следующая, которая выйдет под названием Diablo, и песен, которые он продюсировал для детской группы Lemongrass, Эрик готовится к музыкальному театру.

После премьеры мюзикла José, el soñador в феврале прошлого года при звездном участии Карлоса Риверы, Калимбы и Фелы Домингеса постановка Алекса Гоу обновит постановку, характеризующуюся красочной постановкой.

Главный герой истории, Карлос Ривера, покинет пьесу в марте, чтобы сосредоточиться на своих выступлениях в качестве солиста, поэтому Калимба — который до сих пор играет персонажа «Фараона» — предположительно возьмет на себя главную роль, чтобы поставить себя под одеяние Джозефа, мечтателя.

Фела Домингес, Карлос Ривера и Калимба составляют актерский состав фильма «Хосе эль соньядор» (Фото: Instagram/ @poluxweb)

Вот как Эрик Рубин подтвердил прессе, что теперь он станет частью этого широко разрекламированного музыкального произведения:

«Я присоединяюсь к Джозефу, мечтателю 20 мая, в роли «фараона». У него уже была возможность сыграть этого персонажа», - сказал он группе репортеров при уходе из Televisa.

Что касается физического износа, который будет означать, что художник будет работать над столькими проектами одновременно, он сказал, что он в хорошем состоянии, чтобы справиться с этим:

«Уже после поп-тура 90-х годов или «Иуды» - персонажа, которого он сыграл в пьесе Jesus Christ Superstar, - что является очень изнурительной ролью, или 90-е, которые почти пять часов шоу, и я в своем простом кроте», - сказал он.

Спектакль отличается красочной визуальной продукцией (Фото: Instagram/ @_carlosrivera)

Кроме того, Эрик начнет в эту пятницу, 1 апреля, тур Cumbia Machine Tour, в котором группа певцов и групп, таких как La sonora santanera, La sonora dinamita, Kalimba, Ely Guerra, Бенни Ибарра, Raymix, Venus и Mia Rubín, порадуют публику тропическими ритмами для танца.

«Правда в том, что взволнован, потому что завтра начинаются генеральные репетиции, впервые мы собираемся быть вместе весь актерский состав и это наполняет меня волнением, потому что у нас был очень хороший отклик», - сказал он перед скорым началом тура, который состоится на Mexico City Arena.

Эрик также подтвердил, что Паулина Рубио скоро присоединится к проекту cumbia, и сказал, что именно золотая девочка проявила интерес к интеграции в концепцию:

«Машинный тур Кумбии» представит эмблематический Сонорас де Мехико Фото: Cuartoscuro

«Мне не нужно ее убеждать, это она говорила со мной, ну, я говорил с ней, чтобы пригласить ее, да, как я уже говорил, позже она присоединится. По сути, это она говорила со мной, чтобы узнать, когда это было возможно, даже сейчас, когда у нас совпали даты, но позже да, она и другие художники, многие другие», - подтвердил муж Андреа Легаррета.

Кроме того, он сказал, что также пригласил Алехандру Гусман, с которой Рубио скоро начнет тур под названием Perrísimas: «Я даже поговорил с Алехандрой, давайте посмотрим, я думаю, что любой артист действительно хотел бы присоединиться к этому проекту, спеть эти символические песни - приз, мы объявим, вчера у меня были переговоры для тура в США, я думаю, у нас будет Cumbia Machine некоторое время»

Рубин намекнул, что Алехандра Гусман также присоединится к проекту Фото: Instagram @paulinarubio /laguzmanmx

Эрик подчеркнул, что концерт также станет демонстрацией для певцов, которые представят новые песни и сыграют на сцене в различных комбинациях и коллаборациях:

«Это не всегда одни и те же исполнители, это часть идеи, которая никогда не будет прежней, так что ни одно из выпусков не будет пропущено, с другой стороны, мы премьера двух концертных песен, которые мы приносим из поп-музыки или рока в кумбию. Например, следующий, в Монтеррее мы собираемся выпустить неизданную песню Ely Guerra, мы постоянно собираемся выпускать песни и собираемся выпускать их как своего рода EP», - пояснил он.

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