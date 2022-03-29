Правительство Колумбии призывает Венесуэлу экстрадировать диссидентов FARC после нападения на юге Боготы

Недавнее нападение, произошедшее в городе Богота, в результате которого погибли двое несовершеннолетних, пятилетняя девочка и мальчик в возрасте 12 лет, 39 человек получили ранения и почти 60 домов пострадали в городе Сьюдад-Боливар, привело к тому, что сегодня, 29 марта, в утренние часы мэра состоялось заседание совета безопасности Клаудия Лопес и президент Иван Дуке.

Нападение, уже приписываемое им в социальных сетях членами 33-го фронта диссидентов FARC, заявив, что оно было в память о смерти Мануэля Маруланды Велеса, также известного как Тирофихо в 2008 году, вызвало неприятие и возмущение в стране в целом.

Президент столицы указал на настоятельную необходимость привлечения преступников к ответственности перед колумбийской судебной системой. «Мы просим правительство Венесуэлы выявить, захватить и выдать любого члена остаточной группировки Frente 33 диссидентов FARC, чтобы ответить за это трусливое и преступное нападение», — заявил мэр Лопес.

Другие просьбы Клаудии Лопес, но на этот раз к национальному правительству, заключались в том, чтобы в Боготе были задействованы семь механизмов безопасности, таких как: усиление разведывательной деятельности против преступников, военное подкрепление на въездах и выездах из столицы, план «щит», предназначенный исключительно для Диполя, Дихина и Diase for the city, требуя, чтобы телекоммуникационные и связанные с ними компании предоставляли информацию, когда это необходимо, получили необходимые ресурсы от Национального отдела по делам жертв и укрепляли возможности наблюдения, особенно в городе Сьюдад-де-Боливар .

После того, как в социальных сетях появилось видео, 33-й фронт FARC диссиденты взяли на себя ответственность за теракт в Центре неотложной помощи (CAI) в Сьюдад-Боливаре, к югу от Боготы. Национальная полиция предоставила информацию из судебного дела Хавьера Алонсо Велосы Гарсии, известного также как Джон Мечас, лидер этого фронта и планера взрыва.

Согласно сообщениям, это насильственное событие было частью празднования годовщины смерти Мануэля Маруланды Велеса, известного также как Тирофихо, который умер 26 марта 2008 года. Кроме того, они заранее указали, что эти насильственные действия направлены против сотрудников сил безопасности.

Местные СМИ заверили, что человек, которого назвали заложившим бомбу, признан Анфо. По данным столичной полиции Боготы, Анфо заложил бомбу, состоящую из нитрата аммония и топлива. Патрульный Жоан Камило Фонсека, которого пришлось госпитализировать из-за полученных травм, говорят следователи, увидел бы момент, когда чемодан был брошен. С этим псевдонимом на радаре министр обороны Диего Молано, президент Иван Дуке и мэр Боготы Клаудия Лопес объявили, что вознаграждение в размере 300 миллионов долларов предлагается любому, кто предоставил информацию, необходимую для прояснения произошедшей информации, которая позволит интеллектуальному и авторы материалов нападения должны быть установлены.

«У нас есть международный потенциал, работая с ФБР и антитеррористической группой Управления уголовных расследований и Интерпола (Дижин), чтобы достичь псевдонима Джон Мечас. С субботы мы работаем вместе, чтобы связаться с лицами, ответственными за уголовный аутсорсинг в Боготе, и с теми, кто отвечает за наем этих групп в столице Республики», - пояснил генерал Хорхе Луис Варгас.

Эта группа уже взяла на себя ответственность за прошлогодние нападения на армейскую бригаду в Кукуте и вертолет, на котором мобилизовался президент Иван Дуке. Его зоной вмешательства является пограничная зона, проходящая через сектор Каньо-Негро, между регионом Кататумбо и штатом Сулия в Венесуэле. Оттуда он координирует деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и вооруженными действиями против сил безопасности.

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